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День работников суда 2019: открытки и поздравления
Ежегодно 15 декабря Украина отмечает День работников суда.
«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых с профессиональным праздником.
В День работника суда
Поздравляет вся страна:
И здоровья, и любви,
И сбывались чтоб мечты!
Справедливость торжествует
Жизнь пусть радует, чарует.
И пусть верит в Вас народ,
Украинский суд, вперед!
***
Чтобы праведно судить,
Нужно очень честным быть,
Уговорам не сдаваться,
Объективным оставаться!
Это ты, судья, и есть,
И тебе за это — честь,
Наша слава, уваженье,
И большое восхищенье!
Чтоб в суде все удавалось,
И мечты твои сбывались,
Ценят пусть тебя всегда,
Стороной идет беда.
Пусть здоровья Бог дает,
И удача приплывет,
Ноги сами в пляс идут,
А в душе цветы цветут!
***
Пусть Фемида Украины
Будет справедливой,
Будет честной, будет сильной,
Человеколюбивой.
Дай Бог мудрости в делах,
Словах, изреченьях,
Всем работникам в судах,
Поддержи в решеньях.
Пусть их совесть будет чистой,
А судьба даст счастье,
Солнце светит им лучисто,
Отогнав ненастье.
***
Всех судей Украины поздравляю
Но, прежде всех, конечно же, тебя!
Благополучия, успешности желаю,
Пусть нынче сбудется заветная мечта.
Доход пускай работа умножает
И помогает пусть тебе закон.
Любовь пусть дома нежно согревает
И мир из счастья будет пусть сплетен.
Напомним, что 8 октября в Украине отмечали День юриста.
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