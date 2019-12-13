Общество и люди

День работников суда 2019: открытки и поздравления

Ежегодно 15 декабря Украина отмечает День работников суда.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых с профессиональным праздником.

В День работника суда

Поздравляет вся страна:

И здоровья, и любви,

И сбывались чтоб мечты!

Справедливость торжествует

Жизнь пусть радует, чарует.

И пусть верит в Вас народ,

Украинский суд, вперед!

***

Чтобы праведно судить,

Нужно очень честным быть,

Уговорам не сдаваться,

Объективным оставаться!

Это ты, судья, и есть,

И тебе за это — честь,

Наша слава, уваженье,

И большое восхищенье!

Чтоб в суде все удавалось,

И мечты твои сбывались,

Ценят пусть тебя всегда,

Стороной идет беда.

Пусть здоровья Бог дает,

И удача приплывет,

Ноги сами в пляс идут,

А в душе цветы цветут!

***

Пусть Фемида Украины

Будет справедливой,

Будет честной, будет сильной,

Человеколюбивой.

Дай Бог мудрости в делах,

Словах, изреченьях,

Всем работникам в судах,

Поддержи в решеньях.

Пусть их совесть будет чистой,

А судьба даст счастье,

Солнце светит им лучисто,

Отогнав ненастье.

***

Всех судей Украины поздравляю

Но, прежде всех, конечно же, тебя!

Благополучия, успешности желаю,

Пусть нынче сбудется заветная мечта.

Доход пускай работа умножает

И помогает пусть тебе закон.

Любовь пусть дома нежно согревает

И мир из счастья будет пусть сплетен.

Напомним, что 8 октября в Украине отмечали День юриста.

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