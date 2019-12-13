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Собака «помогает» хозяйке крутить педали велосипеда, перебирая в воздухе лапами — забавное видео

11:02 13 декабря 2019 240
Собака Арчи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть покорил милый песик породы кокапу (помесь пуделя с кокер-спаниелем) по кличке Арчи — после того, как его хозяйка Джози опубликовала в соцсети видео их совместной велосипедной прогулки в одном из парков Лондоне.

В ролике Арчи комфортно едет в роли пассажира в специальной, пристегнутой к груди владелицы «кенгурушке"-переноске. И, подражая хозяйке, «помогает» ей крутить педали, смешно перебирая лапами в воздухе. Джози говорит, что это была первая поездка Арчи на велосипеде. И она ему явно понравилась.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США сосед спас от смерти померанского шпица, поводок которого защемило в дверях лифта.

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