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Собака «помогает» хозяйке крутить педали велосипеда, перебирая в воздухе лапами — забавное видео
Сеть покорил милый песик породы кокапу (помесь пуделя с кокер-спаниелем) по кличке Арчи — после того, как его хозяйка Джози опубликовала в соцсети видео их совместной велосипедной прогулки в одном из парков Лондоне.
В ролике Арчи комфортно едет в роли пассажира в специальной, пристегнутой к груди владелицы «кенгурушке"-переноске. И, подражая хозяйке, «помогает» ей крутить педали, смешно перебирая лапами в воздухе. Джози говорит, что это была первая поездка Арчи на велосипеде. И она ему явно понравилась.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!