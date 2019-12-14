Общество и люди

Маленьких основателей Киева приодели на зиму: как теперь выглядит памятник (фото, видео)

Памятник маленьким основателям Киева Кию, Щеке, Хориву и их сестре Лыбедь, который два года назад открыли на Подоле, одели в теплые наряды.

Как пишет «Информатор», традицию утеплять памятник ввели журналисты вместе с автором памятника Владимиром Журавлем и компанией «Текстиль-Контакт», сотрудники которой пошили костюмы.

В этом году на мальчиках надеты теплые штанишки, меховые казацкие шапки и разноцветные зимние кожушки. Их сестра Лыбедь принарядилась в длинную бирюзовую юбку с золотистым узором, теплый блестящий тулупчик и белый платок.

Напомним, памятник находится в верхней части пешеходной зоны, которая выходит на Владимирский спуск.

Как сообщали «ФАКТЫ», ко Дню вышиванки скульптор Владимир Журавель одел свое творение в вышитые сорочки. А в День святого Николая в декабре прошлого года детей облачали в одежды колядников.

Фото Романа Барабаша

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