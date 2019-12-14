23.31 / 23.67 25.90 / 26.15
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Маленьких основателей Киева приодели на зиму: как теперь выглядит памятник (фото, видео)

8:33 14 декабря 2019 84
памятник
Инф. «ФАКТОВ»

Памятник маленьким основателям Киева Кию, Щеке, Хориву и их сестре Лыбедь, который два года назад открыли на Подоле, одели в теплые наряды.

Как пишет «Информатор», традицию утеплять памятник ввели журналисты вместе с автором памятника Владимиром Журавлем и компанией «Текстиль-Контакт», сотрудники которой пошили костюмы.

В этом году на мальчиках надеты теплые штанишки, меховые казацкие шапки и разноцветные зимние кожушки. Их сестра Лыбедь принарядилась в длинную бирюзовую юбку с золотистым узором, теплый блестящий тулупчик и белый платок.

Напомним, памятник находится в верхней части пешеходной зоны, которая выходит на Владимирский спуск.

Как сообщали «ФАКТЫ», ко Дню вышиванки скульптор Владимир Журавель одел свое творение в вышитые сорочки. А в День святого Николая в декабре прошлого года детей облачали в одежды колядников.

Фото Романа Барабаша

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Собака Бэйли танцует

Редкий талант: собака-танцор вызвала восторг в сети (видео)

Мост

"Остается надеяться, что украинцы не пострадают": названа возможная причина закрытия Крымского моста

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер