Прогулки в прохладную погоду улучшают состояние кожи и помогают бороться с хандрой

Здоровье и медицина

Британские ученые советуют в холодную пору налегать на жирную пищу, которая помогает защититься от ОРВИ и даже гриппа. Худым людям рекомендуют съедать в день на 400 калорий больше, чем обычно. По мнению специалистов, небольшая жировая прослойка поможет защититься от холода, так что слегка прибавить в весе даже полезно. Рекомендуется есть морскую рыбу, мясо и… сало, орехи, сметану, оливковое масло, печень. Также включайте в рацион каши, картофель, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые. В рыбе содержатся полезные для сосудов жирные кислоты омега-3, а в красном мясе — железо, необходимое для хорошего кровообращения. Если таких продуктов не хватает, снижается иммунитет, человек постоянно мерзнет, организм не может эффективно бороться с простудными заболеваниями. Поэтому садиться зимой на диету не очень полезно.

Конечно, увлекаться конфетами и пирожными диетологи не рекомендуют, ведь в них зачастую есть трансжиры, которые вредят здоровью. Лучше налегать на фрукты: цитрусовые, хурму, бананы, яблоки, гранат и другие. Витамины, которые в них содержатся, укрепляют иммунитет, улучшают зрение и состояние кожи. Очень полезна клюква. Она помогает справляться с простудами.

Любителям выпечки лучше готовить домашнюю. Например, печенье с корицей или яблочный пирог с этой пряностью, которая укрепляет иммунитет и заряжает энергией.

Не дадут замерзнуть специи: имбирь, корица, чеснок, перец. Они расширяют сосуды, улучшают циркуляцию крови.

Зимой большинство людей предпочитают пить чай и кофе, а не воду. Но вода помогает регулировать температуру тела и важна для кровообращения. Лучше пить обычную воду, морс, травяные чаи. Кофе и черный чай выводят жидкость из организма, к тому же кофеин, содержащийся в этих напитках, сужает сосуды. А от алкоголя следует отказаться, так как после его употребления человек рискует быстрее замерзнуть.

Кстати, можно приготовить безалкогольный глинтвейн. Вместо вина просто следует использовать виноградный или яблочный сок.

Американские специалисты советуют не только правильно питаться зимой, но и не отказываться от прогулок, даже если не очень хочется. Зимой воздух более богат кислородом, что оказывает положительное воздействие на кожу. После прогулок кожа становится свежей, гладкой, появляется румянец на щеках. У страдающих угревой сыпью состояние улучшается.

Зимние прогулки полезны при головной боли. По мнению ученых, они также способствуют улучшению пищеварения. На холоде также быстро сжигаются калории, так что прогулки просто необходимы желающим сбросить пару лишних килограммов.

Свежий воздух улучшает мозговую активность, концентрацию внимания. Стоит прогуляться минут 30 на улице, если предстоит серьезная работа. Кстати, приобретите привычку выходить на улицу днем, во время обеденного перерыва, особенно когда на улице появляется солнце. Так вы сможете получить хоть немного витамина D.

Тем, у кого хандра, депрессия, необходимы прогулки на свежем воздухе. Благодаря им повышается количество кислорода и уровень серотонина (гормона радости) в крови.

Тем, у кого есть проблемы со сном, обязательно нужно гулять вечером.

Чтобы было теплее, важно просто правильно одеться. Специалисты советуют носить свободную одежду и одеваться многослойно. Очень рекомендуется приобрести термобелье. Вместо перчаток лучше брать варежки. Обувь должна быть на толстой подошве и довольно просторной — чтобы можно было надеть толстые носки. Также рекомендуется надевать головной убор, чтобы не простудиться и защитить волосы — от перемерзания кожи головы они могут выпадать.

Ученые доказали, что зимой на улице нужно вдыхать воздух медленно и неглубоко — это поможет организму быстрее приспособиться к низкой температуре.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», стакан томатного сока в день поможет похудеть и улучшит состояние кожи.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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