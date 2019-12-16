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Девочка в роли рождественского ангела показала публике неприличный жест – по уважительной причине (фото)

8:31 16 декабря 2019 776
Девочка показывает средний палец
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

33-летняя жительница британского графства Эссекс Карла Бовингдон повеселила сеть, обнародовав снимок своей пятилетней дочери Эллы. Девочка принимала участие в праздничном детском спектакле, исполняя роль рождественского ангела. По словам Карлы, представление длилось около получаса. Из них, как сообщат издание The Sun, около 20 минут Элла демонстрировала публике неприличный жест — оттопыренный средний палец.

Оказалось, что девочка обнаружила причинявший ей дискомфорт заусениц — разрыв кожи возле ногтя. И показывала свой пострадавший палец матери в надежде вызвать ее сочувствие. Она также периодически сравнивала ногти на обеих руках, поднимая оба средних пальца. В общем, расстроенной актрисе было уже не до выступления.

«В зале были смешки. Я думала: „Элла, пожалуйста, перестань“. Но, так как я к ней не подошла, она продолжала держать палец, как бы говоря: „Мама, посмотри“. Это было так смешно — потому что она не понимала, что делает…», — рассказала мать троих детей.

У Эллы все получалось так невинно, что зрители были по большей части растроганы ее действиями. Однако Карла предупредила дочку, чтобы на следующем представлении она такого не устраивала, поскольку во второй раз «это будет совсем не смешно».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Уэльский Чарльз показал Трампу тот же неприличный жест.

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