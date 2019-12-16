Теперь"враг народа"? Нардеп Поляков решил окончательно порвать со "Слугой народа"

Украина

Народный депутат Антон Поляков, которого недавно вместе с его коллегой Анной Скороход исключили из фракции «Слуги народа», подал заявление с просьбой исключить его и из президентской партии.

«Подал сегодня заявление о выходе из партии „Слуга народа“. На самом деле, это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать. Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают. Я шел в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем. И погода, и настроение сегодня солнечное. Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота», — пишет Поляков в своем Telegram-канале, где он выложил скан своего заявления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Поляков и Скороход задумали создать в Раде депутатскую группу «Настоящие слуги» или «Слуги народа-2».

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