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Здоровье и медицина

Ученые придумали новый контрацептив для женщин: его нужно принимать всего один раз в месяц

7:43 17 декабря 2019 214
контрацептив
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Современные гормональные контрацептивы женщинам приходится принимать ежедневно, что не очень удобно и не всегда эффективно. Часто таблетку выпить забывают… Специалисты Массачусетского технологического института (США) разработали оральный контрацептив, который нужно принимать всего раз в месяц.

Препарат представляет собой капсулу, покрытую желатином, в которой находится действующее вещество — гормон. Попадая в желудок, капсула высвобождает похожую на звезду систему доставки (из полиуретана) с шестью свернутыми элементами, которые постепенно разворачиваются и очень медленно выделяют содержимое.

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Как показали испытания на свиньях, новое лекарство накапливается в организме в той же концентрации, что и привычные средства контрацепции для ежедневного приема. У животных эффект поддерживался в течение четырех недель. У женщин капсула будет действовать не меньше трех недель, заверяют ученые.

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