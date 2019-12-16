Общество и люди

"Это страшный сон": Кулеба рассказал, как чувствуют себя пострадавшие в нашумевшем ДТП с его участием

Детский омбудсмен Николай Кулеба, который в конце ноября вместе двумя сыновьями попал в больницу после страшного ДТП, заявил, что все пострадавшие в аварии чувствуют себя уже значительно лучше.

«Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше», — цитирует Кулебу «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что водитель автобуса Вадим, уже через неделю после ДТП вернулся к работе.

По его словам, младший сын сейчас уже восстанавливается дома. Больше всего пострадал старший сын, который до сих пор в больнице и еще требует лечения.

«Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация — это длительный процесс», — рассказал он.

Детский омбудсмен отметил, что сам он физически чувствует себя уже лучше, но «поврежденные ребра каждый день напоминают об этом страшном событии».

Кулеба отметил, что такие ситуации заставляют задуматься о главном — о ценности жизни и о своей семье.

«Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они — самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон». …Нужно быть предельно внимательным. Осторожность никогда не бывает лишней", — добавил он.

Напомним, 24 ноября под Киевом автомобиль Toyota, в котором ехал Кулеба с сыновьями в возрасте 19 и 10 лет, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. В результате аварии оба водителя и два пассажира получили травмы.

По мнению врачей, после серьезных травм, полученных в ДТП уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой и его сыновьями, посттравматическая реабилитация может затянуться до полутора лет. Длительной может стать и психологическая реабилитация.

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