23.31 / 23.54 25.87 / 26.25
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"Это страшный сон": Кулеба рассказал, как чувствуют себя пострадавшие в нашумевшем ДТП с его участием

20:53 16 декабря 2019 491
Кулеба
Инф. «ФАКТОВ»

Детский омбудсмен Николай Кулеба, который в конце ноября вместе двумя сыновьями попал в больницу после страшного ДТП, заявил, что все пострадавшие в аварии чувствуют себя уже значительно лучше.

«Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше», — цитирует Кулебу «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что водитель автобуса Вадим, уже через неделю после ДТП вернулся к работе.

По его словам, младший сын сейчас уже восстанавливается дома. Больше всего пострадал старший сын, который до сих пор в больнице и еще требует лечения.

«Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация — это длительный процесс», — рассказал он.

Детский омбудсмен отметил, что сам он физически чувствует себя уже лучше, но «поврежденные ребра каждый день напоминают об этом страшном событии».

Кулеба отметил, что такие ситуации заставляют задуматься о главном — о ценности жизни и о своей семье.

«Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они — самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон». …Нужно быть предельно внимательным. Осторожность никогда не бывает лишней", — добавил он.

Напомним, 24 ноября под Киевом автомобиль Toyota, в котором ехал Кулеба с сыновьями в возрасте 19 и 10 лет, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. В результате аварии оба водителя и два пассажира получили травмы.

По мнению врачей, после серьезных травм, полученных в ДТП уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой и его сыновьями, посттравматическая реабилитация может затянуться до полутора лет. Длительной может стать и психологическая реабилитация.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ирина Ковпашко

Неожиданно: в ПФУ объяснили, почему повышают пенсионный возраст только для женщин

автомобиль

В Харькове на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила двух мужчин

Том Круз

Не отходит ни на шаг: Том Круз впервые за много лет «по уши» влюбился (фото красавицы)

Автомобиль возле гаража

Свидание в гараже обернулось трагедией для молодой пары в Полтаве

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер