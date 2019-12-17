Поглощение Беларуси Россией откладывается? Лукашенко получил от Китая крупный кредит

Мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который несмотря на громкие разговоры о создании Союзного государства с Россией, в последнее время пытается дистанцироваться от Кремля, делая ставку на других сильных геополитических игроков. Так, 16 декабря Банк развития Китая выделил Беларуси 3,5 млрд юаней (около $ 500 млн) сроком на пять лет.

Отмечается, что кредит не связан с конкретным проектом. Средства могут быть направлены на общие цели, например, на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов, содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.

Политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в Facebook пишет, что «Лукашенко, обещавший 20 декабря сделать Путину „новогодний подарок“ — сдать свою страну в аренду Кремлю, успел получить от Китая спасательный круг». И это один из целого ряда неприятных сюрпризов для президента России.



«Китай, не побоявшись гнева Путина, выдал Беларуси срочный кредит в 500 млн долларов. То, что должен был делать Кремль, в надежде заполучить до Нового года Беларусь, сделал Пекин. Таким образом, „поглощение“ Беларуси Кремлем откладывается на неопределенный срок», — отмечает эксперт.



Но самое главное, по мнению Небоженко, в том, что теперь Китай будет заинтересован в персональной безопасности и сохранении личной власти президента Лукашенко.

Он отмечает, что Путин, к 20 декабря, теряет мощный рычаг шантажа на президента Лукашенко в виде угрозы переворота в Минске и вынужден будет, либо временно отступить или идти на компромиссы с белорусским президентом.

«Москве придется договариваться о судьбе Беларуси с Пекином или бросаться в очередную авантюру в центре Европы», — пишет политолог.

Напомним, недавняя встреча президентов Беларуси и России в Сочи, которая продолжалась больше пяти часов, окончилась ничем. На ней обсуждались перспективы интеграции двух государств. Следующий раунд переговоров запланировали на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

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