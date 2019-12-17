Украина

Зеленский рассказал о новых договоренностях по газу

Во вторник, 17 декабря, во время пребывания с официальным визитом в Азербайджане, президент Владимир Зеленский отметил, что важно использовать транзитный потенциал Украины и Азербайджана.

Напомним, 9 декабря в Париже президентам Украины и России не удалось прийти к общему мнению по транзиту газа через украинскую ГТС.

Специалисты обеих стран изучат возможность расширения Южного газотранспортного коридора, которое даст возможность поставлять газ через Украину в страны южной Европы.

«Украина поддерживает реализацию проекта Южный газотранспортный коридор. Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям. Следует использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать инфраструктуру для этого», — цитирует Зеленского «РБК-Украина».

Отметим, Южный газотранспортный коридор включает в себя Южнокавказский газопровод (Баку — Тбилиси — Эрзурум), турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP) с направлением в южную Европу.

Цель проекта — повышение безопасности поставок газа в Европу, сокращение доли России, как поставщика газа на газовом рынке Европы.

9 декабря в рамках саммита «нормандской четверки» на встрече президентов Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина — договоренностей по транзиту газа достигнуто не было. Путин обещал Украине газ на 25 процентов дешевле в случае отказа от всех арбитражных претензий «Нафтогаза» к «Газпрому».

Как сообщали «ФАКТЫ», глава Камбина Алексей Гончарук заявил, что зимой в Украине цена на газ, добыча которого рекордно упала в стране, будет зависеть от результата переговоров с Российской Федерацией.

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