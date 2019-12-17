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Украина

Убийство сына депутата Соболева: появилась резонансная информация об организаторе

14:49 17 декабря 2019 178
Покушение на Соболева
Инф. «ФАКТОВ»

Правоохранители считают, что к организации покушения на депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын, причастен 25-летний уроженец Российской Федерации.

Как сообщают в прокуратуре города Киева, по версии следствия, именно он привлек в качестве исполнителя 20-летнего парня, воевавшего на Донбассе.

«Во время личной встречи, которая состоялась в одном из торгово-развлекательных центров столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тыс. долларов», — сообщают в прокуратуре и добавляют, что организатор преступления предоставил стрелку, с которым познакомился в зоне проведения ООС, информацию о будущей жертве, а также обеспечил его оружием и транспортом.

«Свои инструкции по организации преступления мужчина передал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби», — говорится в сообщении.

На данный момент прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одним из задержанных по делу об убийстве сына Соболева является бывший боец-доброволец Андрей Лаврега («Тихий»).

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