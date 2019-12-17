- 19:22 «Джокер» должен остаться без работы: глава СБУ высказался о скандальном пранкере
- 19:15 Под Киевом строители и коммунальщики подрались из-за грязных колес грузовика: в ход пошло оружие
- 18:46 «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:44 «Передаем привет ТНТ»: российская газета потроллила телеканал, прервавший показ «Слуги народа»
- 18:41 «Барселона» – «Реал»: противостояние длиною в 117 лет
- 18:39 Дело о бронежилетах: генерал Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 миллионов
- 18:29 Украинские производители завоевывают международные рынки
- 18:26 "Держитесь, Россия с вами": выданный Украиной азербайджанский блогер оказался сторонником донбасских боевиков
- 18:14 Седокова увела ботинки у любовника, оставив его в носках
- 18:12 Аномально теплый декабрь установил новый температурный рекорд в Киеве
- 17:54 Умерла в карете "скорой": полиция выясняет обстоятельства смерти школьницы в Ровно
- 17:45 Пожар в колледже: в ГСЧС резко ответили на заявление СБУ об уничтожении документов
«Передаем привет ТНТ»: российская газета потроллила телеканал, прервавший показ «Слуги народа» (фото)
Во вторник, 17 декабря, российская газета «Ведомости» вышла с фото президента Украины Владимира Зеленского на первой полосе и размещенной снизу рекламой часов Hublot. Читатели тут же связали это с сериалом «Слуга народа», который начинал транслировать в РФ канал ТНТ.
Meduza сообщает, что при взгляде на первую полосу газеты читатели вспоминают эпизод, вырезанный российской цензурой из сериала. Когда президент Голобородько, которого играет Зеленский, выбирал статусные часы, помощник сказал ему, что Путин носит часы Hublot, при этом он произносит название бренда, как «Хубло». Тогда Голобородько спрашивает: «Путин — Хубло»?
Редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая разместила скан первой полосы газеты в своем Facebook, и подписала его: «Передаем привет ТНТ. Просто так получилось». Под постом быстро появилось много комментариев:
Ранее сообщалось, что телеканал «ТНТ» убрал сериал «Слуга народа» из эфира.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Назначается пожизненно: в ПФУ разъяснили, кто может претендовать на пенсию в случае потери кормильца
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.