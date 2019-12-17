Украина

Во вторник, 17 декабря, российская газета «Ведомости» вышла с фото президента Украины Владимира Зеленского на первой полосе и размещенной снизу рекламой часов Hublot. Читатели тут же связали это с сериалом «Слуга народа», который начинал транслировать в РФ канал ТНТ.

Meduza сообщает, что при взгляде на первую полосу газеты читатели вспоминают эпизод, вырезанный российской цензурой из сериала. Когда президент Голобородько, которого играет Зеленский, выбирал статусные часы, помощник сказал ему, что Путин носит часы Hublot, при этом он произносит название бренда, как «Хубло». Тогда Голобородько спрашивает: «Путин — Хубло»?

Редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая разместила скан первой полосы газеты в своем Facebook, и подписала его: «Передаем привет ТНТ. Просто так получилось». Под постом быстро появилось много комментариев:

Ранее сообщалось, что телеканал «ТНТ» убрал сериал «Слуга народа» из эфира.

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