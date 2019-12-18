Магазин дочери Заворотнюк закрылся: названа причина

Шоу-бизнес

Дочь больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая ранее заявила о решении закрыть свой бизнес, сделала это.

Ранее девушка открыла магазин модной одежды в Москве. Она сама была дизайнером вещей, которые там продавались. Но недавно Анна заявила, что она больше не имеет отношения к бренду.

Многие не поняли, почему дочь актрисы закрывает прибыльное дело. Но, как пишет «СтарХит», все просто — бизнес оказался убыточным.

«В реальности дела шли не очень-то и хорошо. Цены в модном бутике Заворотнюк оказались для многих неподъемными: пиджаки стоили от 12 до 20 тысяч рублей, платья — от 4 до 10 тысяч, костюмы — около 30 тысяч», — разузнали журналисты издания.

Не помогло и то, что Анна продвигала одежду в своих соцсетях. Ее подписчиков это не интересовало, а многие даже обвиняли девушку, что она «красуется», пока мать в больнице

Поэтому Анна забрала свою коллекцию, а шоурум закрылся. Правда, подруга, с которой Анна сотрудничала, продолжает работать в другом формате. «Мы переезжаем в другое место, поэтому примерка возможна только по доставке», — объяснили сотрудники шоурума журналистам.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.

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