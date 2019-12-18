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Украина

Стычки под Радой: число пострадавших резко увеличилось

17:25 18 декабря 2019 170
Стычки под Радой: число пострадавших резко увеличилось
Инф. «ФАКТОВ»

В МВД Украины уточнили количество правоохранителей, пострадавших во время стычек под Верховной Радой 17 декабря. По словам первого замминистра Сергея Ярового, в медицинские учреждения столицы были доставлены 12 полицейских и пятеро военнослужащих Национальной гвардии.

Всего пострадали 23 правоохранителей.

Также к медикам обратились 11 гражданских, среди которых — журналист.

По фактом столкновений у зданий Рады начато уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа»).

Напомним, ранее стало известно, что вследствие столкновений под Верховной Радой получил серьезную травму головы подполковник Нацгвардии, в прошлом участник боевых действий.

Также появилась дополнительная информация о смерти мужчины на улице Институтской. По данным Цензор. Нет, он мужчина был участником протестной группы под зданием Нацбанка. Гражданин был ранее судимым, имел проблемы со здоровьем. Когда случился приступ, «Скорая» не успела доставить пациента в больницу.

Фото МВД Украины

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