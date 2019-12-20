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«Не важно — в трусиках мы или без»: Седокова отреагировала на «голый» скандал Собчак

12:08 20 декабря 2019 460
Анна Седокова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Острая на язык Ксения Собчак своим резким постом о любительницах публиковать обнаженные тела всерьез разозлила ценительниц прекрасного. На ее выпад резко ответил муж модели Оксаны Лавретьевой, бывшая жена Федора Бондарчука Светлана, Глюкоза, а также возмутились близкие подруги телеведущей.

Возмутилась поступком подруги 49-летняя блогер Ника Белоцерковская, опубликовав фото в дерзких мини-шортиках.

«То есть, я правильно поняла, что пока я верчу задом на Кубе, появился комитет по эстетике инстаграма и запретил бабам, маркированным 40 с хвостиком, тут бегать в трусах? Дабы не оскорблять своей омерзительной похотью людей с повышенным чувством прекрасного… Предлагаю пойти дальше и сделать специальные закрытые соцсети, где мы (40 плюс) будем трясти своими дряблыми телесами… А то ишь! Совсем …, отбросы. Под лавкой сидите, развели тут бордель извращенцев», — возмутилась Белоцерковская.

Собчак не стала временить с ответом и едко ответила подружке.

«Что-то я твоих фото с голой … в инсте не помню. Докажи делом, Ник. Скромно в шортиках под таким постом — это предательство подруги! А запрет, видимо, только один, судя по реакции Цыпкина и его котиков — писать на собственной странице о том, что тебе кажется диким. Прямо замахнулась на святое — смела сказать, что от бесконечных эротофото взрослых вроде и умных женщин попахивает отчаянием…», — написала Ксения.

Кстати, Нику поддержала и украинская певица Оля Полякова, чьи обнаженные фото с отдыха на Мальдивах взбудоражили сеть.

Не осталась в стороне скандала и певица Анна Седокова, любительница демонстрировать свое пышное декольте и другие, не менее впечатляющие, части тела. Мать троих детей, отпраздновавшая на днях 37 день рождения, возмутилась словами Собчак, написала гневный пост и сопроводила его новым откровенным фото.

«У меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей? А через три года я что, в тыкву превращусь?», — негодует Седокова.

Она призывает бороться со стереотипами о том, что в 30 лет жизнь заканчивается, что для полноценной жизни обязательно нужен муж, а после развода и вовсе женщинам можно поставить на себе крест. Ксения вступилась за голую Бондарчук и других любительниц обнаженки.

«Это огромный труд любой девушки — поддерживать тело, особенно после 30. Мы — женщины, все разные и одинаково эмоционально не стабильные. Мы расстаёмся, встречаемся, постим голые фото и умные книги одновременно. И это нормально! Мы — все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без», — написала Седокова.

Стоит отметить, что пост Седоковой поддержали многие единомышленницы, в том числе и 51-летняя Светлана Бондарчук. А Собчак на него не отреагировала.

Напомним, Ксения, анализируя публикации в соцсети, написала, что дамы в возрасте 40+ публикуют обнаженные фото не от большого ума, а от отчаяния. Это вызвало волну возмущения в сети, собрав тысячи гневных комментариев.

Ранее певица Настя Каменских взбудоражила сеть новым фото, на котором позирует абсолютно голой.

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