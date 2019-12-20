«Клофелинщик» убил моего брата из-за кошелька и телефона»: преступнику дали 13 лет тюрьмы

Происшествия

Преступнику легко удавалось втереться в доверие к незнакомым людям, и те, не ожидая подвоха, соглашались выпить с ним кофе или пиво. Это последнее, что помнили жертвы. Они приходили в себя уже в больнице, куда были госпитализированы с тяжелым отравлением. А две жертвы «клофелинщика» в себя так и не пришли. Доза подсыпанного им психотропного вещества оказалась слишком большой, и пострадавшие скончались, не приходя в сознание. Злоумышленника задержали еще в 2017 году (читайте об этом в публикации «Разговаривая с жертвой, преступник незаметно подсыпал психотропный препарат в стакан собеседника»). В тот момент пострадавшие и родственники погибших сомневались, что дело дойдет до суда и «клофелинщик» таки понесет наказание. Но на днях ему вынесли приговор — 13 лет лишения свободы. Такой суровый приговор в Украине «клофелинщику» вынесли впервые.

«Причиной смерти брата стало психотропное вещество, поразившее все внутренние органы»

Киевлянина нашли мертвым в одном из дворов в Голосеевском районе в сентябре 2017 года. При нем не было документов, поэтому его отвезли в морг как неизвестного. Родные мужчины тем временем обзванивали все больницы. Накануне он гостил у своей матери. Ушел в 11 часов вечера и больше на связь не вышел.

— Мы даже предположить не могли, что брата кто-то отравил, — рассказала «ФАКТАМ» сестра погибшего Наталья. — Обычно, приходя домой, брат звонил или писал маме сообщения — чтобы она не волновалась. А тут не позвонил. Мама сама написала ему сообщение, но ответа не получила. Успокоила себя тем, что, наверное, он поставил телефон на режим «без звука» и просто не слышит. Решили подождать до утра. А когда утром мама набрала его номер, телефон уже был отключен.

Позже выяснилось, что рано утром люди обнаружили его в одном из дворов в Голосеевском районе. Без признаков жизни. Вызвали скорую, но врач уже не понадобился. Брата отравили. Причиной смерти стало психотропное вещество, очевидно, смешанное с алкоголем. Оно поразило внутренние органы. Преступник, отравивший брата, украл у него сумку, деньги и телефон.

Когда спустя некоторое время в полиции показали записи с камер видеонаблюдения, сомнений в том, что брата отравили, уже не оставалось. Есть видео, на котором он вместе с преступником идет на заправку. Там они купили бутылку пива и ушли. На видео видно, что брат собирался идти в другую сторону, но тот человек уговорил его зайти во двор. Что происходило во дворе, камеры не зафиксировали. Однако буквально через несколько минут преступник вышел со двора с вещами брата в руках.

Получается, человека убили из-за кошелька и мобильного телефона. Почему брат вообще заговорил с этим человеком, не известно. Возможно, преступник попросил у него помощи, соврал, что попал в беду… Брат был отзывчивым человеком. Не удивлюсь, если так и произошло.

До трагедии с братом Натальи от рук преступника погиб еще один человек. Его нашли на Демеевской площади, возле памятника автомобилистам. Это было 18 августа 2017 года.

В полиции «ФАКТАМ» рассказали, что причиной смерти обоих пострадавших, судя по результатам первого вскрытия, была ишемическая болезнь сердца. Только дополнительные исследования, которые длились несколько месяцев, указали на истинную причину произошедшего — отравление. Учитывая то, что у пострадавших пропали документы и гаджеты, полицейские инициировали экспертизу. В печени человека, тело которого нашли 18 августа, был обнаружен клозапин. Это сильнодействующее психотропное вещество, которое назначают людям с тяжелыми психическими расстройствами. Клозапин категорически противопоказан к употреблению вместе с алкоголем. А преступник именно с алкоголем его и смешивал.

«Многие безразлично проходили мимо, думая, что лежит пьяный»

— Выпивая такую смесь, человек через пять — десять минут терял сознание, — рассказал «ФАКТАМ» в 2017 году, после задержания злоумышленника, начальник Голосеевского райотдела полиции Сергей Куленко. — В лучшем случае приходил в себя спустя сутки. Все зависело от дозы препарата и от индивидуальных особенностей организма. Если у человека были проблемы с сердцем или ослаблен иммунитет, наступала смерть. Если организм здоров, потерпевший потом приходил в себя. Но сложность ситуации заключается еще в том, что клозапин сохраняется в печени не более двенадцати часов. А людей привозят в больницу не сразу. Преступник в основном орудовал по ночам. Когда утром человека без сознания находили на лавочке, многие безразлично проходили мимо, думая, что лежит пьяный. На самом же деле ему нужно было срочно вызвать скорую. Кстати, одной из жертв задержанного стал гражданин Турции, который после принятия клозапина впал в кому. К счастью, он выжил.

В полиции рассказали, что потерпевшие — обычные люди из вполне благополучных семей. Почему они соглашались пить пиво с абсолютно незнакомым человеком, не известно. Говорят, преступник часто подходил к тем, кто уже был выпившим. Называл имя (чаще всего выдуманное) и заводил разговор: дескать, он приезжий, не знает, как куда-то попасть, и так далее. Слово за слово — и преступник уговаривал человека выпить с ним по бокалу пива. Иногда предлагал кофе. У него всегда были с собой таблетки, а несколько штук он накануне растирал в порошок и заворачивал в гривневую купюру. Затем, разговаривая с человеком, теребил эту купюру в руках и, увлеченно что-то рассказывая, быстро высыпал порошок в стакан жертвы. Все происходило на глазах у потерпевших, только они этого не замечали.

Следствие установило, что преступник орудовал около года. Сразу после задержания он признался, что едва ли не каждый день находил новые жертвы. Он их выслеживал и в день задержания. Правоохранители поймали его после того, как он подошел к прохожему возле Демеевского рынка с предложением выпить пива. Когда его задерживали, сопротивлялся. Пытался изображать психически больного. У него в сумке нашли таблетки и заготовки с порошком.

13 лет заключения — это самый суровый приговор «клофелинщику», который был вынесен в Украине

После задержания «клофелинщик» дал признательные показания. Но потом отказался от них и стал отрицать вину.

— В дальнейшем он всеми возможными способами пытался избежать ответственности, — рассказал «ФАКТАМ» прокурор Киевской местной прокуратуры № 1 Артем Попий. — Отказался давать показания и устраивал целые представления: пытался крушить «клетку» в зале суда, вскрывал себе вены, резал шею. Кроме того, давил на свидетелей. Некоторые из них рассказывали, что он звонил им из СИЗО, угрожал, подсылал людей. Свидетели вынуждены были менять телефоны и даже место жительства. Что касается вины подсудимого, то она полностью подтверждается доказательствами. Следствием была проведена колоссальная работа, обстоятельства, при которых осужденный совершил преступление, были восстановлены в мельчайших деталях.

— В полиции рассказывали, что сразу после задержания «клофелинщик» признался едва ли не в тридцати эпизодах. Потом от показаний отказался. Сколько потерпевших фигурирует в уголовном производстве?

— Речь идет о трех эпизодах. Двое потерпевших умерли в течение двух часов после того, как их отравили. Такой была реакция организма на психотропное вещество в сочетании с алкоголем. Подобное сочетание сильно бьет по сердечно-сосудистой и дыхательной системам человека. И если у отравившегося есть проблемы со здоровьем (о которых он, кстати, может и не знать), вероятнее всего, наступит смерть. Третий потерпевший остался жив. С его слов (а также из первых признательных показаний подсудимого) стало понятно, как именно он уговаривал людей с ним выпить. Он подходил на улице к незнакомому человеку и придумывал повод — говорил, что у него сегодня родился ребенок и он хочет с кем-то выпить за его здоровье. Или, наоборот, говорил, что у него в семье кто-то умер и ему, дескать, не с кем помянуть покойного.

В прокуратуре рассказали, что раньше этот человек уже привлекался к уголовной ответственности. И не раз.

— Он был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы за разбои и грабежи, — говорит Артем Попий. — В этом производстве ему предъявили подозрение по статьям «Разбой» и «Убийство по неосторожности». «По неосторожности» — потому, что цели убивать людей у него не было. Он хотел их ограбить, но не учел, что сильнодействующий препарат может человека убить.

13 лет заключения — это пока самый суровый приговор «клофелинщику», который был вынесен в Украине. Несколькими месяцами ранее еще одного отравителя Святошинский райсуд Киева приговорил к девяти годам лишения свободы. Он искал жертв возле торговых центров и ночных клубов. Действуя вместе с сообщниками, «клофелинщик» ограбил как минимум шесть человек на общую сумму около 170 тысяч гривен.

Но, несмотря на то, что «клофелинщиков» находят и они получают реальные сроки, меньше таких преступников, к сожалению, не становится. Только за последний месяц в Киеве задержали двоих. Оба орудовали на центральном железнодорожном вокзале, который считается главным местом обитания таких преступников. И хотя в прессе постоянно выходят публикации на эту тему, на вокзале всегда находятся люди, которые готовы выпить с незнакомцем.

Так произошло и с заробитчанином из Запорожской области, которого отравили на киевском железнодорожном вокзале 25 ноября 2019 года.

Преступника, который отравил заробитчанина, задержали. А 9 декабря полицейские взяли на горячем еще одного «клофелинщика», который уговорил 55-летнего мужчину выпить с ним по рюмке прямо на перроне. Когда пострадавший, сделав несколько глотков, потерял сознание, преступник на глазах у прохожих стал рыться в его вещах. Это заметили полицейские. «Клофелинщика» задержали.

Жертвами таких «клофелинщиков» часто становятся военнослужащие, которые возвращаются домой из зоны боевых действий. Весной 2016 года «ФАКТЫ» писали, как на том же вокзале отравили 40-летнего бойца АТО Сергея Васильева, заместителя командира взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады. Преступники украли все, что у него было: деньги, банковскую карточку, мобильный телефон, военный билет и командировочное удостоверение. Забрали и спортивную сумку с вещами. При нем осталась только справка от стоматолога. Благодаря этой справке Сергея и опознали (читайте об этом в публикации «Я выпил кофе, закружилась голова. Что было дальше, не помню») .

А летом 2019 года от действий «клофелинщиков» пострадала сотрудница Кабинета министров Украины. Вечером 17 июля она, ожидая подругу, зашла в небольшой ресторан возле станции метро «Дарница». Пока женщина ждала заказ, с ней завела разговор компания, отдыхавшая за соседним столиком: двое мужчин и две девушки. Женщина рассказывала, что сначала не хотела с ними знакомиться, но те были очень настойчивы. Закончилось все тем, что ей предложили вина и… отравили. Когда она потеряла сознание прямо за столиком, преступники вынесли ее из ресторана, угнали у нее машину, украли деньги и документы. Рассказывая «ФАКТАМ» о произошедшем, женщина призналась: никогда раньше не выпивала с незнакомцами и сама от себя такого не ожидала. Преступников быстро нашли и задержали. Оказалось, что среди «клофелинщиков» была даже 15-летняя девушка! Сейчас это дело направлено в суд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что недавно в Киеве поймали женщин-клофелинщиц, промышлявших на вокзале (фото, видео).

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