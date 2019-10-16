При инфаркте возникает сдавливающая или жгучая боль за грудиной и страх смерти, — кардиолог

Прямая линия

Люди сразу замечают, если начинает подводить сердце. Появляется боль за грудиной, которая усиливается при движении, возникают перебои ритма, беспокоит одышка. Но нередко неполадки с сердцем маскируются. И с изжогой человек идет к гастроэнтерологу, с болью под лопаткой — к неврологу, теряя драгоценное время. Какие признаки инфаркта? Зачем нужна коронарография? Как предупредить заболевания сердца и сосудов? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила врач-кардиолог высшей категории, младший научный сотрудник Института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова НАМН Украины Ольга Пантась.

«Холестерин может повышаться из-за плохой работы печени или нарушения гормонального баланса»

*— Здравствуйте, Ольга Васильевна! Звонит Игорь из Ирпеня Киевской области. Мой отец перенес инфаркт в 52 года, а мне в ноябре будет 40. Как часто нужно снимать кардиограмму, проверять холестерин в крови?

— Кардиограмму желательно делать всем взрослым и детям раз в год. Также, начиная с 35 лет, мужчинам нужно время от времени проверять уровень холестерина (женщинам — после 45 лет). Поскольку ваш отец перенес инфаркт, то вам липидограмму в развернутом виде следовало бы делать ежегодно, начиная уже с 30—35 лет. Как и тем, у кого ближайшие родственники пострадали от инсульта или у них был выявлен атеросклероз. Важно убедиться, что с сердцем нет проблем, если решили серьезно заняться спортом: тренироваться в зале, плавать в бассейне.

*— Вас беспокоит Лариса из Днепра, 53 года. У меня обнаружили повышенный холестерин, хотя лишнего веса нет. Семейный врач предположил, что это может быть из-за того, что я ем мало жирной пищи. Это правда?

— Однозначно ответить нельзя. Если человек чего-то недополучает с пищей, то организм пытается компенсировать нехватку самостоятельно. При жестком ограничении жиров в организме вырабатывается больше эндогенного холестерина. На его уровень влияют и нарушение работы печени, недостаточная функция щитовидной железы, гормональный дисбаланс. Важно помнить, что холестерин полезен для организма: он входит в состав практически всех клеток, гормонов, из него состоит миелиновая оболочка нервов.

— Значит, нужно есть больше жирной пищи?

— Не в этом дело. Жиры организму нужны, но только полезные, а не тугоплавкие. Например, маргарины, содержащие опасные трансжиры, лучше исключить. Сегодня выпечка, конфеты и другие кондитерские изделия содержат суррогатный жир, а не сливочное масло. В противном случае цена сладостей была бы заоблачной.

Отдавайте предпочтение оливковому маслу, морской жирной рыбе, орехам, авокадо. Многочисленные исследования доказали, что авокадо защищает от заболеваний сердца, снижает давление. Считается, что бананы полезны из-за калия, но в авокадо его в два с половиной раза больше. Много в нем не менее полезного магния, а также хороших жиров, улучшающих обменные процессы. Авокадо богат клетчаткой и веществами, снижающими холестерин в крови. У тех, кто съедал половинку плода ежедневно в течение трех недель, существенно снижался уровень «плохого» холестерина.

— А как насчет сливочного масла, сала?

— Можно позволить себе небольшой кусочек сливочного масла либо свежего сала (размером со спичечный коробок). Лучше съесть бутерброд из черного хлеба с маленьким ломтиком сала, чем сосиску или колбасу.

*— Это Елизавета из Хмельницкого, 62 года. У меня обнаружили повышенный холестерин, атеросклероз. Доктор назначил статин. Но я прочитала, что эти препараты могут навредить печени, поджелудочной железе. Как быть?

— Я взвешенно отношусь к назначению статинов. Конечно, если человек перенес инфаркт или инсульт, у него есть изменения в коронарных, сонных артериях или сосудах головного мозга, по протоколу врач обязан назначить статины. Однако при этом обязателен контроль ферментов. Также нужно учитывать жалобы пациента. Бывает, больной рассказывает: стал сильно уставать, начали болеть мышцы так, что невозможно подняться с кровати. Тогда мы ищем альтернативу статинам. Главное — качество жизни пациента.

— Евгения из города Каменское. Прочитала в анонсе прямой линии, что нужно проверить работу сердца, если возник якобы беспричинный кашель. Заметила, что начал кашлять мой муж. Что делать?

— Обратиться к семейному врачу или терапевту. Если врач услышит в легких пациента сухие хрипы, то назначит рентген. Увидев на снимке, что бронхи и легкие в порядке, а конфигурация сердца изменена, направит больного к кардиологу. Чтобы уточнить диагноз, мы применяем ЭХО-кардиографию и ряд других исследований. Находим причину кашля — проявление сердечной недостаточности, нарушение ритма, порок митрального клапана.

Кашлем организм пытается подать сигнал SOS при заболеваниях сердца. Они нередко проявляются нетипично. При стенокардии люди обычно жалуются на жгучую боль за грудиной, возникающую при физической нагрузке. Но может быть просто одышка, причем появляется она в ответ на привычное действие — ходьбу, подъем по ступенькам. Если человек заметил, что стало трудно дышать, когда доходит до второго этажа (а раньше одышка возникала на третьем), нужно немедленно обратиться к доктору. Это может быть прогрессирующая стенокардия.

Как не пропустить заболевания сердца и сосудов Ежегодно делать кардиограмму.

Регулярно измерять артериальное давление.

Мужчинам старше 35 лет и женщинам после 45-ти ежегодно делать липидограмму.

Тем, у кого ближайшие родственники перенесли инфаркт, инсульт, страдают атеросклерозом, проверять холестерин нужно, начиная с 30—35 лет.

«Курильщик вместе с дымом вдыхает смолы, повреждающие стенки сосудов»

*— «ФАКТЫ»? Это Анна Вячеславовна из города Запорожье. Сын, которому 60 лет, курит по пачке сигарет в день. Он в последние годы располнел, началась одышка. Боюсь, что это плохо закончится. Сколько сигарет допустимо курить в день?

— Даже три ежедневных сигареты причиняют вред, не говоря уже о пачке. Человек вдыхает токсические смолы, а они действуют как кислота — повреждают стенки сосудов. На эту трещинку наслаивается «плохой» холестерин, формируется бляшка. Сначала она прикрыта эндотелием сосуда, но постепенно начинает расти. Часто из-за спазма или сильного потока крови в сосудистой стенке появляется трещинка. И на поврежденной бляшке, которая содержит компоненты, вызывающие сгущение крови, образуется тромб. Если он увеличится и оторвется, перекроет сосуд, может случиться инфаркт или инсульт.

Не забывайте, что опасно и пассивное курение. Курильщик вдыхает никотиновые смолы с кислородом, а выдыхает с углекислым газом, которым дышат окружающие. У тех, кто курит, часто страдают сосуды ног: появляется слабость, затем — боль и перемежающаяся хромота, требующая отдыха во время ходьбы. В запущенных случаях возникает ишемия сосудов и некроз. Если просвет сосуда закрывается, можно лишиться ноги.

Еще один фактор риска — лишний вес. Чтобы обеспечить кровоток, сердцу и сосудам приходится работать с дополнительной нагрузкой: повышать давление, чаще сокращаться. При этом страдает углеводный и липидный обмен. Когда жировых клеток больше, не только сердце работает хуже — страдают печень, поджелудочная железа, кишечник. Особенно вреден внутренний жир (он находится в брюшной полости и окутывает органы) — затрудняется микроциркуляция крови и кровоток в сосудах.

— Что еще вредит сердцу?

— Повышенное давление, скачки сахара в крови, стрессы, малоподвижность. Особенно опасны депрессия и стресс, который часто возникает и длится подолгу. В организме человека встревоженного, пребывающего в унынии, занимающегося самокопанием, происходят ферментные и гормональные изменения, усиливающие поражение сосудов.

*— Прямая линия? Роман из Львовской области, 49 лет. Старший брат пять лет назад в этом возрасте перенес инфаркт: не обратил внимания на первые признаки. Как их не пропустить?

— Принято считать, что при инфаркте боль возникает в области сердца. Однако бывает, что за грудиной появляется ощущение сдавливания, а болит нижняя челюсть (человек думает, что это зуб) либо щека, ухо. Нередко боль отдает в руку, под лопатку, немеют или болят пальцы левой руки. Одна моя пациентка приняла боль в шее за проблемы со щитовидной железой.

Поэтому важно как можно скорее обратиться к врачу. Особенно, когда боль сопровождается чувством страха смерти, бледностью кожи, холодным потом, резкой слабостью. Нельзя сидеть дома с валидолом и ждать, пока болевые ощущения отпустят.

Бывает, что человека пронзает резкая кинжальная боль, которая может начинаться со спины, распространяться на грудную клетку и живот. Он считает, что это ущемилась спинномозговая грыжа и нужно отлежаться. Но так может заявить о себе очень грозное заболевание — расслоение аорты.

Факторы риска Неустранимые: Возраст.

Пол.

Наследственность. Устранимые: Курение.

Ожирение.

Уменьшение чувствительности к инсулину и сахарный диабет.

Малоподвижность.

Повышенное давление.

Депрессия.

Стрессы.

«Если вовремя восстановить кровоток в суженной коронарной артерии, то сердечная мышца не пострадает»

*— Могу я поговорить с доктором? Это Елена, киевлянка. Отцу (ему 67 лет) назначили коронарографию, но он боится ее проходить. Что делать?

— Иногда эмоциональным пациентам мы проводим предварительное исследование: компьютерную томографию коронарных сосудов с контрастом. Если оно покажет выраженные изменения, нужно все-таки делать коронарографию. Это золотой стандарт диагностики: точнее исследования нет.

— Как проходит коронарография?

— В лучевую артерию на запястье ставится катетер с проводником, который заводится в аорту, а сами артерии заполняются контрастным веществом. С помощью рентгена в коронарных сосудах видны все изменения. Если они ярко выражены, то на экране можно увидеть нечто похожее на огрызок яблока: с двух сторон белое, а посередине — тоненькая струйка контраста. Доктор-интервенционист замеряет процент сужения коронарного русла. Если оно до 70 процентов, то хирургическое вмешательство не нужно. А выше — необходимо восстановить кровоток.

— Как?

— Самые распространенные способы — стентирование и шунтирование. При первом сосуд раскрывают баллончиком и в суженный участок вводят стент — специальную пружинку, которая будет поддерживать каркас сосуда и расширять его просвет. Второе вмешательство — аортокоронарное шунтирование — применяется, если поражений артерий много или невозможно поставить стент. Мы можем помочь каждому пациенту, главное — вовремя обратиться.

— Будем думать…

— Советую вашему отцу перед тем, как принять решение, пообщаться еще с двумя-тремя специалистами. Важно выбрать врача, которому человек доверяет. Если что-то останавливает, нужно обращаться к другому. Но если врачи в один голос настаивают на операции, медлить нельзя. Сравните с ремонтом: что лучше — латать дыры и что-то подкрашивать или сделать сразу качественно и надолго?

Так и здесь: прием препаратов уменьшает риски, но ни один врач не гарантирует, что это убережет от инфаркта миокарда. А после установки стента или проведения шунтирования человек, принимая лекарства, защитит свое сердце. При желании ваш отец может проконсультироваться у специалистов нашего Института сердечно-сосудистой хирургии. Чтобы уточнить детали, предварительно перезвоните по телефону горячей линии — (044) 333−84−08.

*— Анастасия из Могилева-Подольского Винницкой области. Брату, который живет в Виннице, два дня не могли поставить диагноз инфаркт, ведь он жаловался на боль под ложечкой. Так бывает?

— Да. Нередко человек, почувствовав сильную изжогу, думает, что проблема с желудком. На самом деле, если возникло жжение в области пищевода, шеи, грудины, нельзя исключить и развитие инфаркта. А при поражении задней стенки сердца симптомы похожи на отравление или сбой в пищеварении: возникают рвота, боль в животе, диарея. Раздражается диафрагма, и «откликаются» органы желудочно-кишечного тракта.

Иногда инфаркт маскируется под межреберную невралгию. Бывает, проявляется резкой слабостью, замедлением пульса, который может опускаться ниже 40 ударов в минуту. В любом случае нужно не гадать, что это может быть, а обратиться к врачу или вызвать «скорую».

Сердце подает сигнал SOS Появляется давящая, сжимающая или жгучая боль за грудиной.

Болевые ощущения могут отдавать в нижнюю челюсть, щеку, ухо, шею, лопатку, левую руку.

Резко бледнеет кожа.

Выступает холодный пот.

Появляется страх смерти.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что делать при сердечном приступе до приезда «скорой».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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