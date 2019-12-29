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В Transparency International раскритиковали Украину из-за дела выданных экс-"беркутовцев"
В Transparency International назвали политическим решение о включении в список на обмен экс- беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на улице Институтской в 2014 году. Об этом говорится в заявлении организации.
«В этой ситуации нет единого очевидно правильного человеческого выбора. Мы понимаем, что это решение властей по требованию Кремля подрывает ценности верховенства права, справедливости и достоинства и может разделить общество, посеяв ненависть между различными группами украинцев. Когда общество стоит перед таким сложным выбором, справедливость должен защитить независимый арбитр — суд и прокуратура. К сожалению, ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах Героев Небесной Сотни», — отметили в организации.
В организации назвали угрозой для системы правосудия и верховенства права замену прокуроров по делу и «очевидное давление на суд» для изменения меры пресечения и освобождения экс-беркутовцев.
«Обвиняемые уже не один год находятся под стражей — строгой мерой пресечения за совершение массовых убийств на Майдане в феврале 2014 года. Главное, что до сих пор все обстоятельства дела и уже продемонстрированные в суде доказательства подтверждали целесообразность и необходимость взятия под стражу этих лиц до вынесения им приговоров. Вместо этого мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением. Без приговора по делу и вопреки законным основаниям совершаются действия, направленные на изменение мер обвиняемым с целью освобождения беркутовцев из-под стражи», — отметили в организации.
Как говорится в заявлении, подобные действия власти разрушают доверие к системе правосудия и попыток ее реформировать.
«Ведь любые попытки очистки прокуратуры и судов теряют свою целесообразность, когда натыкаются на политическое „ручное“ управление со стороны власти вопреки требованиям закона. Государство Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора», — уверены в Transparency International.
Организация требует от властей найти правовой способ урегулирования ситуации и обеспечить независимость прокуратуры и судов.
Как писали «ФАКТЫ», 29 декабря на пункте пропуска «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен пленными между Украиной и террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР». Среди прочих, Украина выдала террористам бывших беркутовцев, которых подозревали в причастности к расстрелам во время Евромайдана.
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