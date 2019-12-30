Повлиял на боевиков: Песков рассказал о роли Путина в обмене пленными

Украина

В Кремле отказались отвечать на вопрос, согласовывали ли оккупационные администрации ОРДЛО списки для обмена с Россией.

Как сообщает УНИАН, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин использовал свой «авторитет и влияние», чтобы обмен состоялся. При этом Песков сказал об отсутствии двусторонних контактов между Украиной и ОРДЛО — переговоры идут в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Мол, если бы таковые были, то «наверное, дела бы шли намного легче в этом плане». Так он ответил на вопрос о том, почему масштабные обмены в конце 2017 года, а также летом и в декабре 2019 года произошли лишь после договоренности с Путиным.

При этом корреспондент информагентства уточнил, не означает ли согласие Украины обменять экс- «беркутовцев» и «харьковских террористов», что Россия частично берет на себя ответственность за преступления, не связанные непосредственно с боевыми действиями на Донбассе. Песков, в свою очередь, заявил, что с их точки зрения это — «неправильное и неверное понимание». «Президент России не участвует в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. Обмен осуществляется все же между сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к ним отношения не имеет», — заявил пресс-секретарь Путина.

Он также не стал отвечать на вопрос о согласовании представителей ОРДЛО обменных списков с Россией: «Мне нечего добавить — какой-то более подробной информации я не могу вам предоставить».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представляющий Россию на переговорах в Минске Борис Грызлов после обмена пленными заявил, что теперь Украина должна внести изменения в Конституцию, закрепив в ней «особый статус» Донбасса.

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