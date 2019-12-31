Шоу-бизнес

"То же самое, что вынести Ленина из Мавзолея": директор Ротару вступился за Примадонну

Директор Софии Ротару Сергей Лавров, объяснивший ранее причину возвращения народной артистки на большую сцену, стал героем одного из российских телешоу, раскритиковав на нем музыкального критика Сергея Соседова.

Об этом пишет КП.

В частности, звездный промоутер резко отметил критику за его слова о том, что Алле Пугачёвой, которая в этом году вернулась на сцену, дав сразу два больших концертах, стоит уже всерьез подумать о пенсии, а не выходить на сцену. По мнению Соседова, в своем нынешнем состоянии Алла Борисовна не способна порадовать поклонников хорошим качеством своих концертов.

В ответ Лавров заявил, что в России не умеют уважать личности, которые сделали огромный вклад в ту или иную сферу, в данном случае в культуру страны.

«Обычно людей, которые сделали музыкальную историю страны, любят и ценят. И только в нашей стране я слышу споры: надо ли легендам продолжать петь или нет», —удивился концертный директор Софии Ротару.

В пример он поставил Италию, где при каждом выходе в свет известного композитора Эннио Морриконе народ встаёт.

«Его никто не прогоняет, им восхищается весь мир. И никто не говорит, что он не умеет дирижировать. Хотя он тоже несколько раз прощался со сценой», — отметил Лавров.

По его словам, на песнях Примадонны выросли целые поколения, ее песнями лечились, жили и влюблялись.

«Пугачева и Ротару — это два символа постсоветского пространства. Не только пожилые, но и молодёжь любит их песни… И Ротару такая же безусловная суперзвезда, которая всегда собирала стадионы. И запретить этим великим женщинам петь, это тоже самое, что Ленина из Мавзолея вынести», — резюмировал Сергей Лавров, посоветовав Сергею Соседову с уважением говорить о людях, которые сделали музыкальную индустрию и стояли у основ советского шоу-бизнеса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после нескольких лет отсутствия с концертами в РФ София Ротару с триумфом вернулась на российскую эстраду. Несмотря на призывы к депутатов Думы бойкотировать ее концерты, российская публика встретила звезду с восторгом. Концерт «Песня года» прошел с аншлагом, а выступление Софии Михайловны зрители восприняли с особой теплотой.

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