Лера Кудрявцева впервые после операции вышла в свет (фото)

Шоу-бизнес

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, удалившая силиконовые импланты из груди, выписалась из больницы и восстанавливается дома. Спустя десять дней после операции она чувствует себя на много лучше и впервые вышла в свет. Вместе с годовалой дочкой Машей она посетила ледовое шоу с Евгением Плющенко «Золушка». Леру впечатлил спектакль на льду, она рассыпалась комплиментами в сториз, а после шоу показала несколько фото в Instagram.

«Женя, Яна — фантастически красивое шоу „Золушка“. Вы большие молодцы! Горжусь вами», — написала Лера Евгению Плющенко и его жене Яне Рудковской, выступившей продюсером шоу.

После Кудрявцева с дочкой немного прогулялись. Подписчики Леры в восторге от голубоглазой малышки, оставляют комплименты и пожелания скорейшего выздоровления. Они советуют 48-летней маме поберечь себя и не поднимать после операции тяжести, даже дочку.

«Прихожу в себя понемногу», — ответила в комментариях Кудрявцева.

Напомним, телеведущей сделали срочную операцию по удалению имплантов из груди. Капсула лопнула, гель начал проникать в ткани. Как это выглядело, Лера показала после операции. Она заверила, что больше никогда не рискнет на повторное увеличение груди. И показала на фото, как теперь выглядят ее формы.

Напомним, Кудрявцева замужем за 32-летним хоккеистом Игорем Макаровым. Они воспитывают дочь Машу. Также у Леры есть старший сын от первого брака, который уже сделал ее бабушкой.

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