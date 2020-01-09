Украина

Иран предоставил свой отчет о причинах катастрофы МАУ: есть очевидные странности

Самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение в окрестностях Тегерана 8 января, перед катастрофой загорелся и пытался вернуться в аэропорт.

Об этом говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана, передает «РБК-Украина».

Согласно отчету, экипаж самолета не сообщал о каких-либо необычных обстоятельствах во время полета. Ранее сообщалось, что связь с диспетчером пропала сразу после взлета лайнера.

В отчете также говорится, что на возгорание перед крушением указывают сообщения очевидцев. Траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.

Взрыв якобы произошел после столкновения с землей.

Следователи отметили, что оба «черных ящика» были найдены, но они получили повреждения, поэтому часть записей на них потеряна", — пишет DW.

Отметим, Иран не собирался отдавать «черные ящики», найденные на месте авиакатастрофы самолета Boeing 737 производителю лайнера — американской корпорации The Boeing Company.

Напомним, катастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Для участия в расследовании причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины, в Иран прилетела поисково-спасательная группа в количестве 45 экспертов ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

Как сообщали «ФАКТЫ», 9 января в Украине объявлен траур по погибшим на борту самолета МАУ. Президент Зеленский выступил с обращением к гражданам Украины.

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