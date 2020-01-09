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«Между жизнью и смертью»: Бари Алибасову грозит серьезная опасность
Продюсер Бари Алибасов, который недавно заговорил о смерти, находится в опасном состоянии, буквально на грани жизни и смерти. В этом уверена ясновидящая Саона. Она считает, что Бари Каримовича преследует опасность.
«Карты говорят о том, что линия его жизни давно должна была оборваться. Но родные, близкие и друзья всегда приходили ему на помощь даже в самых критических случаях. Однако смерть не собирается его оставлять в покое. В любой момент она может его настигнуть», — сказала Саона.
Экстрасенс говорит, что Алибасов хранит много тайн, которые раскроются только после его смерти. Он ведет дневник, в который записывает все наблюдения о закулисье шоу-бизнеса, знаменитостях и личной жизни. Эти подробности станут сенсацией.
«У него достаточно большой архив интересных писем и большой багаж музыкального материала. Также он ведет какой-то дневник, который, если выйдет в виде книги, может повергнуть в шок многих», — сказала Саона.
Она прогнозирует, что 2020 год будет сложным для Алибасова, ему придется бороться не только с недугами, но и многими завистниками. Внутренние переживания пошатнут здоровье, продюсеру понадобиться системное лечение. И если Бари Алибасов не обратится за помощью к медикам, финал может стать печальным.
Ранее Саона сделала прогноз Анастасии Заворотнюк, которая якобы лечится от рака головного мозга. По мнению предсказательницы, кризис миновал и актриса идет на поправку.
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