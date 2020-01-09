23.79 / 24.25 26.29 / 26.89
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Между жизнью и смертью»: Бари Алибасову грозит серьезная опасность

10:41 9 января 2020 84
Бари Алибасов
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Продюсер Бари Алибасов, который недавно заговорил о смерти, находится в опасном состоянии, буквально на грани жизни и смерти. В этом уверена ясновидящая Саона. Она считает, что Бари Каримовича преследует опасность.

«Карты говорят о том, что линия его жизни давно должна была оборваться. Но родные, близкие и друзья всегда приходили ему на помощь даже в самых критических случаях. Однако смерть не собирается его оставлять в покое. В любой момент она может его настигнуть», — сказала Саона.

Экстрасенс говорит, что Алибасов хранит много тайн, которые раскроются только после его смерти. Он ведет дневник, в который записывает все наблюдения о закулисье шоу-бизнеса, знаменитостях и личной жизни. Эти подробности станут сенсацией.

«У него достаточно большой архив интересных писем и большой багаж музыкального материала. Также он ведет какой-то дневник, который, если выйдет в виде книги, может повергнуть в шок многих», — сказала Саона.

Она прогнозирует, что 2020 год будет сложным для Алибасова, ему придется бороться не только с недугами, но и многими завистниками. Внутренние переживания пошатнут здоровье, продюсеру понадобиться системное лечение. И если Бари Алибасов не обратится за помощью к медикам, финал может стать печальным.

Ранее Саона сделала прогноз Анастасии Заворотнюк, которая якобы лечится от рака головного мозга. По мнению предсказательницы, кризис миновал и актриса идет на поправку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

В Украине повысили выплаты трем категориям пенсионеров: кто начнет получать больше с января

Меган Маркл и принц Гарри

Сенсация в Лондоне: Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя королевские полномочия (фото)

Игорь Матьков

"Игорь как будто прощался": рассказ бывшей жены погибшего бортпроводника МАУ

Самолет МАУ упал в Иране

В сеть попало новое видео падения украинского Boeing в Иране

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер