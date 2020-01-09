Общество и люди

"Спасибо, ребята!": бывший узник боевиков Асеев написал первый пост в Facebook после освобождения из плена (фото)

Журналист и блогер Станислав Асеев, который вернулся из плена так называемой «ДНР"на свободную территорию Украины перед самым Новым годом, поблагодарил всех, кто поддерживал его все время, проведенное в подвалах боевиков.

Асеев поблагодарил не только коллег, но и обычных людей, с которыми не был даже лично знаком.

«Информация о том, что обо мне не забыли, доходила до меня даже в изоляции, как бы МГБ ни пыталось убедить всех нас в обратном. Поэтому я знал, что есть круг людей, на которых я всегда могу положиться, — спасибо, ребята», — написал он в Facebook.

Журналист пишет, что в его ближайших планах — освобождение тех, кто все еще остается в плену.

Напомним, Асеев стал известным, благодаря репортажам из оккупированного Донецка. Под псевдонимом «Стас Васин» блогер в деталях описывал, во что «русский мир» превращает украинский Донецк.

После длительного удержания Асеева в заключении оккупанты приговорили его к 15 годам колонии строгого режима за «экстремизм». Под экстремизмом подразумевались журналистские материалы с негативом в адрес оккупационной администрации.

Освободили журналиста вместе с другими узниками боевиков 29 декабря 2019 года.

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