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Украина

В сети показали визуализацию полета украинского Боинга, потерпевшего крушение в Иране: в Украине видео раскритиковали

12:17 9 января 2020 1266
Катастрофа МАУ в Иране
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили ряд визуализаций катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Одно из видео в сеть выложил ресурс «Типичный Киев». Кто именно занимался моделированием ситуации не известно. В комментарии к видео говорится, что в Иране, проведя первичную проверку «черного ящика», заявили об идентификации голоса пилота Boeing, а также о том, что самолет загорелся еще в воздухе.

«Судя по траектории полета, борт собирался вернуться в аэропорт. Борт с самого начала не имел связи с башней и диспетчером. Экипаж не объявил состояние тревоги. Взрыв, вероятно, произошел потому, что самолет был полностью заправлен топливом. „Черные ящики“ повреждены, часть памяти потеряна», — говорится в комментарии к видео, которое активно раскритиковали интернет-пользователи. Данная визуализация, по мнению многих, отражает лишь одну версию трагедии — техническую неисправность авиалайнера. В то время как существует ряд версий, в том числе, теракт, а также попадание в авиалайнер зенитной ракеты.

В то же время следует отметить, что в Иране заявляли, что связь с авиалайнером пропала сразу же после взлета, а не постоянно отсуствовала.

Еще одно видео создал интернет-пользователь Jelita Fortuna. Для воссоздания картины была использована программа Microsoft Flight Simulator X. Автор видео не исключает какие-то неточности и ошибки, но уверен, что картина была именно такой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети активно распространяется фотография фрагмента ракеты, который будто бы нашли в районе крушения украинского Boeing 737−800 в Иране. Первым ее разместил иранец Ашкан Монфаред.

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