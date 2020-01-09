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Чудом остался жив: пилот МАУ рассказал, как его сняли со смертельного рейса
На самолете Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который потерпел крушение в окрестностях Тегерана 8 января, должен был лететь и пилот МАУ по имени Артем, которого в последний момент в экипаже заменили.
Его поставили на рейс в Лондон. Об этом сам пилот рассказал журналистам «Вікна-новини».
«Я должен был лететь рейс вместо Хоменко … Мне изменили рейс на Лондон», — сказал он.
По словам летчика, экипаж смертельного рейса он видел прямо перед вылетом. Его коллеги выглядели озабоченными.
«Мы сидели за соседними столиками на брифинге. Они были очень обеспокоены, видимо, они знали, было предчувствие какое-то … Я пожелал им хорошего рейса. Так же и они мне», — сказал летчик.
На видео слова пилота на 12:04 минуте.
Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданин Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании. 9 января в Украине объявлен траур по погибшим.
Как сообщали «ФАКТЫ», Иран уже предоставил свой отчет о причинах катастрофы МАУ. Выводы иранских специалистов неоднозначны и вызывают вопросы.
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