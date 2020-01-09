Меган Маркл сравнили с Путиным (фото)

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Ведущий популярной телепрограммы Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») Пирс Морган, который уже давно остро критикует Меган Маркл, обрушился на нее и принца Гарри с новыми обвинениями — после того, как они объявили о том, что слагают с себя королевские полномочия. В статье, которую он написал для издания Daily Mail, телеведущий назвал герцогиню Сассекскую «жадной мошенницей», а также интриганкой, подражающей представительницам семейства Кардашьян. Он также считает принца и его супругу «эгоистичными клоунами», которые представляют серьезную угрозу для монархии.

Пирс Морган

Пирс призвал королеву немедленно лишить их титулов. «Избавьтесь от этих ноющих, поведенных на своем эгоцентризме, заблуждающихся пиявок, мэм. Пока не поздно», — обратился он к Ее Величеству.

По его мнению, Меган и Гарри желают быть знаменитостями, наживаясь на своем королевском статусе. «Они хотят роскоши, гламура, блеска и колоссального богатства. Они только не хотят все это по-настоящему заработать», — уверен он.

Морган также раскритиковал новый подход к сотрудничеству с прессой, о котором заявили Сассексы, обиженные на целый рад британских изданий и обвинившие их ранее в клевете и вторжении в частную жизнь. Герцог и герцогиня объявили, что отказываются от принятой в королевской семье практики журналистского пула. «Вместо этого они будут приглашать на свои мероприятия специальных журналистов-фаворитов, которые будут писать о них только положительные вещи. Я хихикал, не веря своим глазам, когда читал это. Даже Владимир Путин не выкинул бы такой трюк, чтобы контролировать прессу», — пишет Морган.

«Королева, которой уже 93 года, должна страдать от отталкивающего и грубого унижения — терпеть обращения с собой, как с куском незначительной грязи со стороны своего собственного разбалованного внука и его коварной жены, самовлюбленной второсортной актрисы», — пишет Пирс.

Он также сравнил Меган и Гарри с землетрясением, потрясающим основы британской монархии.

Ранее Пирс Морган называл Меган карьеристкой, которая с помощью актерских способностей взбирается вверх по социальной лестнице. Пирс рассказал, что они с Меган некогда были в приятельских отношениях, но она полностью прервала с ним все контакты после того, как познакомилась с Гарри. Он заявил, что она «ухватила свой шанс» и прокладывала себе дорогу наверх, забывая старых друзей, когда встречала «кого-то более важного». Он также говорил сказал, что Маркл превращает королевскую жизнь в шоу и что она «получила роль всей своей жизни» и намерена «выдоить ее» до конца.

Между тем бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер считает, что поведение Меган и Гарри расстроило королеву больше, чем недавнее скандальное интервью ее среднего сына принца Эндрю, в котором он неуклюже пытался оправдать свою дружбу с педофилом Джеффри Эпштейном. После этого интервью Эндрю, герцог Йоркский, также вынужден был сложить с себя королевские полномочия.

По словам Арбитера, принц Чарльз советовал сыну и невестке сначала все хорошо продумать, прежде чем делать публичные объявления. Но они его не послушались.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пишет об «отставке» Меган и Гарри британская пресса и как отреагировали в мире.

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