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Кейт Миддлтон отмечает 38-летие: что подарили ей дети и муж (фото)
9 января, на фоне сенсационного заявления Меган Маркл и принца Гарри, герцогиня Кембриджская отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон исполнилось 38 лет. Сегодня она отпразднует это событие в узком семейном кругу в лондонском Кенсингтонском дворце — вместе с мужем принцем Уильямом и тремя их детьми — принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой. Как сообщает издание Closer Weekly, шестилетний Джордж и четырехлетняя Шарлотта ко дню рождения мамы сделали ей подарок заблаговременно: с помощью отца они устроили в их норфолкском поместье Анмер-холл свой собственный огород. И сами выбрали растения, которые там посадили.
Кроме того, дети выбрали свои любимые фотографии и сделали из них коллаж, который презентовали Кейт. «В то время, как это уже стало семейной традицией, в этом году коллаж слегка отличается, поскольку содержит снимки, которые Джордж и Шарлотта делали сами», — рассказал источник. Миддлтон в восторге от творческого подхода, который проявили ее старший сын и дочь.
Принц Уильям, как пишет издание, подарил супруге роскошный гарнитур — бриллиантовые серьги и колье.
Поговаривали, что Уильям собирается в качестве одного из подарков увезти всю семью на частный остров Мюстик в Карибском море, где они часто проводят отпуск и где они этим летом праздновали день рождения Джорджа. Однако, неизвестно, успеет ли он это осуществить свой план. Ведь уже на 15 января у герцога и герцогини Кембриджских запланировано первое в этом году совместное официальное мероприятие — визит в город Брэдфорд.
Кейт празднует свой день рождения уже во второй раз. Вечеринку по поводу этого события она устроила в Анмер-холле 5 января. В этот день герцог и герцогиня утром посетили церковь вместе с королевой Елизаветой, отдыхающей сейчас в Сандрингеме. Компанию им составили также родители Кейт Кэрол и Майкл Миддлтоны, а также ближайшие друзья. Вечером все они были приглашены на празднование. Так, в числе гостей были ближайший друг Уильяма, крестный принцессы Шарлотты Томас ван Страунбензи со своей невестой Люси Ланиган- О’Киф (учительницей принца Джорджа в школе Thomas’s Battersea), Джеймс Мид со своей женой, дочерью графа Маршама леди Лорой (крестной принца Луи), а также маркиз и маркиза Чамли Дэвид и Роуз — несмотря на слухи о том, что Кейт рассорилась с Роуз из-за предполагаемой интрижки маркизы с принцем Уильямом. Меган Маркл и принц Гарри приглашены не были.
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