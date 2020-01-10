Пресс-служба Зеленского снова опозорилась, назвав Канаду "Canadia"

Украина

Пресс-служба президента Владимира Зеленского снова отличилась пробелами в образовании. Так в Twitter в посте в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в котором Зеленский благодарил за поддержку Украины в расследовании авиакатастрофы в Иране, было неправильно написано название страны. Вместо Canada у Мендель написали Cаnadia.

Это не первый случай, когда в пресс-службе Зеленского показывают свое незнание географии. Так, Юлия Мендель перед официальным визитом президента в Литву опубликовала в Instagram свою фотографию и подписала «платье для латвийской командировки», при этом была поставлена геолокация в Вильнюсе — столице Литвы.

Сеть взорвалась от возмущения из-за непрофессионализма людей, которые выступают от имени Украины.

Напомним, ранее пресс-службу Зеленского не раз уличали в непрофессионализме, хамском и некорректном поведении.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter