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Пресс-служба Зеленского снова опозорилась, назвав Канаду "Canadia"
Пресс-служба президента Владимира Зеленского снова отличилась пробелами в образовании. Так в Twitter в посте в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в котором Зеленский благодарил за поддержку Украины в расследовании авиакатастрофы в Иране, было неправильно написано название страны. Вместо Canada у Мендель написали Cаnadia.
Это не первый случай, когда в пресс-службе Зеленского показывают свое незнание географии. Так, Юлия Мендель перед официальным визитом президента в Литву опубликовала в Instagram свою фотографию и подписала «платье для латвийской командировки», при этом была поставлена геолокация в Вильнюсе — столице Литвы.
Сеть взорвалась от возмущения из-за непрофессионализма людей, которые выступают от имени Украины.
Напомним, ранее пресс-службу Зеленского не раз уличали в непрофессионализме, хамском и некорректном поведении.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?