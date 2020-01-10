Крушение самолета МАУ: Иран обратился к Канаде по поводу возможного поражения лайнера ракетой

Украина

После того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об имеющихся разведданных о том, что украинский самолет рейса Тегеран-Киев был сбит иранской ракетой, руководство Ирана призвало Канаду поделиться имеющейся информацией.

«Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, передает Reuters.

Отметим, в Пентагоне считают вполне обоснованной версию о том, что в упавший в Тегеране самолет авиакомпании МАУ попала ракета иранских сил ПВО. Уверенность в том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой выразил и глава Белого дома Дональд Трамп.

Вскоре после комментариев Трампа премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал свое заявление по авиакатастрофе в Иране. Он сообщил, что получил разведданные из нескольких источников, которые говорят о том, что Boeing 737−800 был сбит Ираном.

Также возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО возле Тегерана, допустил премьер Великобритании Борис Джонсон.

Эта версия появилась сразу после падения самолета МАУ 8 января.

Напомним, что самолет МАУ потерпел крушение в районе Тегерана утром 8 января. Воздушное судно должно было осуществить рейс из столицы Ирана в Киев. На его борту находились 176 человек, включая членов экипажа — граждан Украины. Все они погибли. Большинство пассажиров были представителями иранской общины Канады. Катастрофа произошла на фоне резкого ухудшения отношений между США и Ираном в регионе. 8 января Тегеран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке. Пострадавших в результате обстрела не было.

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