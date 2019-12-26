Единственная дочь Петросяна стала на сторону его бывшей жены Степаненко

Шоу-бизнес

Вокруг Евгения Петросяна и его скандального раздела имущества с бывшей женой Еленой Степаненко и новой молодой спутницей кипят не шуточные страсти. Принципиальный спор между бывшими супругами разгорелся из-за раздела имущества. После описи идет экспертная оценка нажитого. Говорят, за годы совместной работы юмористы заработали 1,5 миллиарда рублей!

Разделить имущество мирно Петросян и Степаненко не смогли. Точку в их деле поставит суд. В борьбу за наследство может включиться и единственная дочь 74-летнего Петросяна Викторина. У отца и дочери всегда были непростые отношения. В разгар скандала она прилетела из США, где живет постоянно, в Москву и стала на сторону мачехи, с которой всегда отлично ладила и называла ее мамой.

«Викторина негативно настроена к разделу имущества. Вероятно, она уже видит себя наследницей. Викторина, по каким-то причинам, заняла сторону Степаненко, к папе настроена очень воинственно», — сказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Говорят, Викторина негативно настроена и к новой избраннице отца Татьяне Брухуновой, с которой он якобы тайно оформил отношения. Ходят слухи, что молодая жена родит Петросяну наследника, что вовсе не радует Викторину.

В окружении Петросяна предполагают, что Степаненко и дочь Петросяна объединились для борьбы с ним в суде.

«Женя мне сказал, что Викторина в Москве, но с ним на связь не выходит. Женя не знает, что они со Степаненко делают, но ему сказали, что замышляют что-то против него», — рассказал в эфире шоу «Пусть говорят» друг юмориста Георгий Терехов.

Брухунова ранее гневно отреагировала в сети на сообщения о свадьбе и заявила, что не будет комментировать отношения с Петросяном. Евгений Ваганович в свою очередь также возмутился слухами, он назвал посвященную ему программу «Пусть говорят» клеветой и грозит судом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter