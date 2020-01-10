Украина

Команда президента Зеленского, которая пришла во власть после выборов 2019 года, до конца не понимает всей глубины и сложности вопросов, которые ей приходится решать. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

В качестве примера экс-президент привел заявленное открытие рынка земли в Украине, которое вызвало бурю споров и неприятия в обществе.

По мнению Кравчука, рынок земли нужен, но при этом следует учитывать ситуацию в Украине и условия, при которых его следует запускать. А в настоящее время, считает бывший глава государства, такие условия в нашей стране еще не созданы.

«…эта команда не понимает, что условий еще нет. Они аргументируют тем, что люди, дескать, стали рабами, так как не могут продавать свою землю. Есть же опыт Европы. Возьмите ту же Польшу, привнесите украинскую специфику, внесите какие-то дополнения. Но нет, надо придумать свое», — отмечает Кравчук.

Он акцентирует внимание на том, что в новой команде воспринимают землю как простой товар, не создавая ограничений и не защищая свои природные богатства.

Экс-президент считает, что рынок земли должен быть под контролем государства. И в этом вопросе нужно все продумать до мелочей, все конкретизировать.

«Для украинца исторически и ментально земля — это философия. Он и земля — это единое целое. Где корни нашей культуры, где наша суть? Нет земли — нет Украины», — резюмирует Кравчук.

Как сообщали «ФАКТЫ», намерение Рады принять закон о рынке земли привело к массовым протестам по всей Украине. После этого вопросы, касающиеся рынка земли временно отложили.

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