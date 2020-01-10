Меган Маркл ведет переговоры о многомиллионном рекламном контракте с Givenchy (фото)

Стиль жизни

После своей «декларации о независимости» принц Гарри и Меган Маркл, как прогнозируют эксперты, могут стать самой высокооплачиваемой парой знаменитостей в мире. Отказавшись выполнять королевские обязанности, герцог и герцогиня Сассекские теперь могут заниматься всем, чем пожелают — по своему выбору. Так, по данным издания The Sun, 38-летняя Меган уже ведет переговоры о многомиллионных рекламных сделках с ведущими домами моды — в том числе французским брендом Givenchy, в нарядах которого она неоднократно появлялась на публике. Так, именно этот модный дом сшил свадебное платье бывшей американской актрисы. Королевские советники возмущены этими секретными переговорами, которые Меган начала, еще толком не обсудив свои с Гарри планы на будущее с королевой и принцем Чарльзом.

Британские СМИ подсчитали, что за два с половиной года, прошедшее со времени свадьбы с принцем, Меган сменила нарядов на сумму свыше 1,2 миллиона долларов. В основном они оплачивались из средств ее свекра принца Чарльза. Однако теперь отец Гарри собирается прекратить финансирование младшего сына и невестки. Поэтому Меган придется зарабатывать на одежду самой. Как отметили эксперты, в последнее время ее гардероб стал гораздо скромнее. Она часто надевала вещи по второму разу. А также выходила в свет в нарядах сравнительно менее дорогих брендов — отказавшись от Givenchy, Stella McCartney, Roland Mouret и прочих модных домов, в одежде которых она часто щеголяла, когда только вошла в королевскую семью.

Так, во время недавнего посещения Дома Канады в Лондоне Меган была в пальто стоимостью 453 доллара от Reiss, свитере-водолазке и шелковой юбке от Massimo Dutti — соответственно, за 66 долларов за 130 долларов.

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