Здоровье и медицина

Язва желудка часто возникает у тех, кто курит, нервничает, ест один-два раза в день и пьет много кофе

«Чтобы погасить изжогу, можно выпить стакан молока или съесть кусочек отварного мяса»

Работающему человеку часто трудно соблюдать правильный режим питания. Завтрак и обед многие заменяют крепким кофе с бутербродом или печеньем, а ужинают плотно, сытными блюдами. Неудивительно, что желудок бунтует: возникает боль под ложечкой, беспокоит изжога. Время от времени она бывает даже у тех, кто не жалуется на пищеварение. Может, дело в повышенной кислотности?

— Истинная низкая кислотность бывает крайне редко, и чаще всего ее просто неправильно определили, — объясняет врач-гастроэнтеролог высшей категории, заведующий гастроэнтерологическим отделением Киевской городской клинической больницы № 8 заслуженный врач Украины Игорь Червак. — У человека при введении зонда возникают рвотные позывы, из-за чего в желудок забрасывается желчь, которая является щелочью и нейтрализует желудочную кислоту. Если зонд находится в этой смеси, то и показатели кислотности будут низкими, несоответствующими реальным. Это должен учитывать врач, к которому пациент обратился с жалобами на изжогу, и анализировать показатели в комплексе с другими данными.

— Можно ли снять изжогу народным способом, выпив раствор пищевой соды?

— Не советую. Сода — это щелочь, которая вступает в реакцию с кислотой и нейтрализует ее. Но при этом образуется углекислый газ, активизирующий клетки, вырабатывающие кислоту, — и она снова выделяется. Поэтому сразу после того, как человек выпил раствор соды, состояние улучшается, а спустя некоторое время количество кислоты снова увеличивается.

Для устранения изжоги, снижения кислотности лучше принимать препараты, которые блокируют выделение соляной кислоты (оптимально — из группы блокаторов протонной помпы). Эти лекарства начинают работать не сразу, а часа через три, но дают длительный эффект. Если терпения нет, можно принять обволакивающий гель, который действует быстро, но недолго. Постоянно и длительно гели использовать не стоит, в отличие от блокаторов протонной помпы. Некоторым людям, страдающим частыми приступами изжоги, нужны успокоительные средства, чтобы предупредить или уменьшить стресс, снять нервное напряжение, которые способствуют выделению большего количества кислоты, нарушают моторику пищеварительного тракта.

— Какие продукты помогают погасить изжогу?

— Можно выпить стакан молока, съесть немного отварного мяса, паровую котлету: белок лучше связывает кислоту. Помогает даже стакан обычной питьевой воды или минеральной столовой, но только без газа. Конечно, если есть изжога, следует избегать продуктов, стимулирующих выделение кислоты. Нельзя начинать еду со свежих овощей и фруктов, овощных салатов, закусок, не стоит употреблять острые приправы, специи. Кстати, замечено, что кислотность зависит от темперамента человека: у холериков она выше, у флегматиков — ниже.

«Частые стрессы способствуют воспалению слизистой пищеварительного тракта»

— Принято считать, что гастрит, язва желудка возникают из-за бактерии хеликобактер пилори. Но уже доказано, что этот микроб есть у многих людей, однако заболевают далеко не все. Почему?

— Хеликобактер — одна из многих бактерий, которые часто попадают в организм человека. Исследования показывают, что она присутствует приблизительно у 80 процентов жителей экономически бедных стран и у 40 процентов — развитых. Но язвой болеют всего около пяти процентов населения. Чтобы бактерия активизировалась, нужны определенные условия: этот уникальный микроб питается кислотой. А она в избыточном количестве появляется, когда человек нерегулярно и плохо ест: вместо трех-четырех раз в день — один-два, пьет много кофе, курит, часто нервничает. Тем, кто принимает пищу три-четыре раза в день, ведет здоровый образ жизни, не злоупотребляет кофе, курением, старается не нервничать, имеет хороший иммунитет, бактерия обычно не вредит.

— Как обнаружить этот микроб? С помощью гастроскопии это возможно?

— Да, если отщипнуть специальными щипцами кусочек слизистой оболочки желудка и сделать анализ. Но это инвазивная процедура, для выполнения которой нужны одноразовые или хорошо простерилизованные щипцы. Есть более простая и доступная диагностика: анализ кала, дыхательный тест.

— Какие заболевания, кроме язвы желудка, вызывает эта бактерия?

— Гастрит, эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки. Также хеликобактер может способствовать возникновению опухолей желудка.

— Известно, что слизистая желудка часто страдает из-за приема определенных препаратов: нестероидных противовоспалительных или обезболивающих. Как их принимать, чтобы не навредить?

— Под прикрытием лекарств, обладающих противоязвенным эффектом, которые рекомендуется назначать одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами, причем на весь курс лечения. Если предполагается, что принимать лекарства, небезопасные для слизистой, придется длительно (например, при полиартрите), то лучше заранее сделать тест на хеликобактер и при выявлении бактерии пролечиться.



Как распознать гастрит и язву

Беспокоит боль в верхней части живота, часто после приема пищи.

Появляются тяжесть в желудке, вздутие живота.

Иногда возникают тошнота и рвота, нарушения стула.

Нередко отсутствует аппетит.

Бывают отрыжка, неприятный привкус во рту.

Возможно частое ощущение жажды.

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