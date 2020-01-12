23.75 / 24.14 26.22 / 26.76
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Новые тарифы значительно выше прежних: в ОРДО дорожает электроэнергия

18:07 12 января 2020 844
лампочка и деньги
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что на оккупированной части Донбасса урезают зарплаты и задерживают пенсии, в наступившем году «власти» решили поднять тарифы на электроэнергию. Повышение в ОРДО анонсировал сам главарь донецких боевиков Денис Пушилин, издав «указ» об отмене прежних тарифов со 2 февраля 2020 года.

«Документ» был опубликован только после Рождества и сразу же вызвал горячее обсуждение в социальной сети.

В самом «указе» Пушилина новые тарифы не обнародованы. Жители сами нашли предлагаемую тарифную сетку на сайте коммунального предприятия.

Она такая же, как и в соседней Луганской «республике». Если ранее те, кто расходовал не более 150 кВт в месяц платили за 1 кВт — примерно 62 российских копейки (24 копейки украинских), а расходуя свыше 150 кВт — 83 российских копейки (32 украинских копейки), то теперь 1 кВт будет обходиться — 80 копеек. (0, 31 грн). В тарифной сетке есть и льготники.

Люди признаются, что роста тарифов следовало ожидать, после повышения минимальных пенсий и зарплат бюджетникам, которое не все ощутили.

Жители ОРДО жалуются на то, что и 30 процентное повышение тарифов на холодную воду и вывоз мусора, которое произошло в сентябре 2019 года, больно ударило им по карману.

Кроме того, «власти» анонсировали повышение тарифов на проезд в городском транспорте.

А по окончании отопительного сезона будет снят мораторий на тарифы за отопление и горячую воду, а также — на газ, который, как ранее заверяли население, поступает из России в качестве «гуманитарной помощи» — то есть бесплатно. Однако и за «бесплатный» газ населению приходится платить, притом и за себя и за боевиков.

Ранее в ОРДО анонсировали подорожание алкоголя и сигарет. При том, что очередное повышение зарплат и пенсий в ОРДО ожидается нескоро.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Андрей Баков со знаменитым дедом

Внук Никиты Михалкова влип в неприятную историю из-за модели

Пирожков женился

"Она решила сдаться": Александр Ревва неожиданно женился в четвертый раз (фото)

Гороскоп

Кому повезет: гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака

Пенсии

Доплаты к пенсиям отменять нельзя: Верховный суд принял важное решение по одной из категорий пенсионеров

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер