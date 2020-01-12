Новые тарифы значительно выше прежних: в ОРДО дорожает электроэнергия

Украина

Несмотря на то, что на оккупированной части Донбасса урезают зарплаты и задерживают пенсии, в наступившем году «власти» решили поднять тарифы на электроэнергию. Повышение в ОРДО анонсировал сам главарь донецких боевиков Денис Пушилин, издав «указ» об отмене прежних тарифов со 2 февраля 2020 года.

«Документ» был опубликован только после Рождества и сразу же вызвал горячее обсуждение в социальной сети.

В самом «указе» Пушилина новые тарифы не обнародованы. Жители сами нашли предлагаемую тарифную сетку на сайте коммунального предприятия.

Она такая же, как и в соседней Луганской «республике». Если ранее те, кто расходовал не более 150 кВт в месяц платили за 1 кВт — примерно 62 российских копейки (24 копейки украинских), а расходуя свыше 150 кВт — 83 российских копейки (32 украинских копейки), то теперь 1 кВт будет обходиться — 80 копеек. (0, 31 грн). В тарифной сетке есть и льготники.

Люди признаются, что роста тарифов следовало ожидать, после повышения минимальных пенсий и зарплат бюджетникам, которое не все ощутили.

Жители ОРДО жалуются на то, что и 30 процентное повышение тарифов на холодную воду и вывоз мусора, которое произошло в сентябре 2019 года, больно ударило им по карману.

Кроме того, «власти» анонсировали повышение тарифов на проезд в городском транспорте.

А по окончании отопительного сезона будет снят мораторий на тарифы за отопление и горячую воду, а также — на газ, который, как ранее заверяли население, поступает из России в качестве «гуманитарной помощи» — то есть бесплатно. Однако и за «бесплатный» газ населению приходится платить, притом и за себя и за боевиков.

Ранее в ОРДО анонсировали подорожание алкоголя и сигарет. При том, что очередное повышение зарплат и пенсий в ОРДО ожидается нескоро.

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