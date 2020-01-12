- 19:13 Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки
- 19:02 "Сбили на пути в салон после пробежки": Рената Литвинова рассказала подробности ДТП с ее участием
- 18:31 Полиция задержала возле резиденции Трампа иранца с мачете
- 18:16 Старший сын Месси взорвал сеть дебютным голом за детскую команду «Барсы»
- 18:07 Новые тарифы значительно выше прежних: в ОРДО дорожает электроэнергия
- 18:07 Посмотрел на цену и решил взять без денег: в Киеве мужчина украл детский пистолет
- 17:46 Когда не стоит стричься и назначать свидания: лунный календарь на 13-19 января
- 17:33 В Ровенской области очевидец ДТП задержал пьяного водителя, насмерть сбившего велосипедиста
- 17:25 13 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит иммунолог Олег Назар
- 16:56 На линии разграничения в ОРДО появился "ненавязчивый сервис" для автомобилистов
- 16:42 Ренату Литвинову сбил автомобиль: первые подробности
- 16:36 В связи с гибелью рабочих на стройке в Кропивницком полиция задержала троих человек
Новые тарифы значительно выше прежних: в ОРДО дорожает электроэнергия
Несмотря на то, что на оккупированной части Донбасса урезают зарплаты и задерживают пенсии, в наступившем году «власти» решили поднять тарифы на электроэнергию. Повышение в ОРДО анонсировал сам главарь донецких боевиков Денис Пушилин, издав «указ» об отмене прежних тарифов со 2 февраля 2020 года.
«Документ» был опубликован только после Рождества и сразу же вызвал горячее обсуждение в социальной сети.
В самом «указе» Пушилина новые тарифы не обнародованы. Жители сами нашли предлагаемую тарифную сетку на сайте коммунального предприятия.
Она такая же, как и в соседней Луганской «республике». Если ранее те, кто расходовал не более 150 кВт в месяц платили за 1 кВт — примерно 62 российских копейки (24 копейки украинских), а расходуя свыше 150 кВт — 83 российских копейки (32 украинских копейки), то теперь 1 кВт будет обходиться — 80 копеек. (0, 31 грн). В тарифной сетке есть и льготники.
Люди признаются, что роста тарифов следовало ожидать, после повышения минимальных пенсий и зарплат бюджетникам, которое не все ощутили.
Жители ОРДО жалуются на то, что и 30 процентное повышение тарифов на холодную воду и вывоз мусора, которое произошло в сентябре 2019 года, больно ударило им по карману.
Кроме того, «власти» анонсировали повышение тарифов на проезд в городском транспорте.
А по окончании отопительного сезона будет снят мораторий на тарифы за отопление и горячую воду, а также — на газ, который, как ранее заверяли население, поступает из России в качестве «гуманитарной помощи» — то есть бесплатно. Однако и за «бесплатный» газ населению приходится платить, притом и за себя и за боевиков.
Ранее в ОРДО анонсировали подорожание алкоголя и сигарет. При том, что очередное повышение зарплат и пенсий в ОРДО ожидается нескоро.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.