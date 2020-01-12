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Принц Уильям высказался о разрыве Меган и Гарри с королевской семьей
Принц Уильям впервые высказался о разрыве своего брата с семьей. Ранее принц Гарри и его жена Меган Маркл повергли британцев в шок, объявив, что слагают с себя королевские полномочия и собираются большую часть времени жить в Северной Америке. Как сообщает издание Sunday Times, Уильям находится в состоянии «крайней печали».
«На протяжении всей нашей жизни я был рядом с моим братом, положив ему руку на плечо. Больше я не могу этого делать — мы отдельные сущности. Это грустно», — сказал будущий король Великобритании. Уильям также выразил разочарование в связи с тем, что Гарри перестал быть частью «команды», которой является королевская семья. Однако, он надеется, что придет время, когда герцог и герцогиня Сассекские снова найдут взаимопонимание с родными.
Принц Гарри впервые после своей «декларации о независимости» встретится с Уильямом лицом к лицу в понедельник 13 января в Сандрингеме, где королева Елизавета созывает экстренный семейный саммит в связи с объявлением Сассексов. На него прибудут принцы Чарльз, Уильям и Гарри. А Меган, которая сейчас находится в Канаде, будет участвовать в переговорах дистанционно. Будут обсуждаться подробности будущей «самостоятельной» жизни герцога и герцогини.
Стало известно, что королева, недовольная и расстроенная решением внука, все же не будет слишком давить на него, учитывая его «хрупкое душевное состояние». Между тем сообщается также, что Гарри поспешил с обнародованием своего сенсационного заявления вопреки роли монархини, так как опасался, что у Меган может произойти нервный срыв. Американская актриса, которая вышла замуж за принца в мае 2018 года, так и не сумела приспособиться к жизни в Великобритании в качестве королевской персоны. По мнению мужа, она была уже на грани, и ее дальнейшее пребывание в Англии имело бы серьезные последствия для ее психики.
Телеведущий и друг Сассексов Том Брэдби, которому герцог и герцогиня ранее давали интервью, в которых жаловались на тяготы королевской жизни, заявил, что пара может дать еще одно откровенное интервью, в котором расскажет «всю правда» об отношениях с королевской семьей. Советники Ее Величества опасаются, что это может нанести новый удар по монархии, и что мулатка-Меган может публично обвинить дворец в расизме.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну, оставив принца Гарри разбираться с его семьей, а принц Чарльз пригрозил лишить младшего сына финансового содержания.
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