Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Испании: подробности инцидента

Шоу-бизнес

Известная российская актриса Инна Чурикова, которая уже восстановилась после травмы и может свободно путешествовать, стала жертвой воров. Ее обокрали в Испании, куда она вместе с гражданским мужем Глебом Панфиловым прилетела, чтобы отметить Новый год. В аэропорту Мадрида у актрисы украли сумку, в которой были паспорта, деньги, мобильный телефон и другие личные вещи.

Инцидент произошел еще перед Новым годом. Актриса обнаружила пропажу, прилетев в Мадрид. Отдых был испорчен непредвиденными хлопотами — пришлось обращаться в посольство, чтобы оформить документы для возвращения в Россию.

«Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу», — прокомментировала инцидент Чурикова, вернувшись в Москву, где она написала заявление в полицию.

Инна Чурикова известна по ролям в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли» и другим.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве украли сумку с деньгами и ценными вещами у певицы MARUV.

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