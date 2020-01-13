23.82 / 24.12 26.31 / 26.79
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Испании: подробности инцидента

16:21 13 января 2020 485
Инна Чурикова и Глеб Панфилов
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная российская актриса Инна Чурикова, которая уже восстановилась после травмы и может свободно путешествовать, стала жертвой воров. Ее обокрали в Испании, куда она вместе с гражданским мужем Глебом Панфиловым прилетела, чтобы отметить Новый год. В аэропорту Мадрида у актрисы украли сумку, в которой были паспорта, деньги, мобильный телефон и другие личные вещи.

Инцидент произошел еще перед Новым годом. Актриса обнаружила пропажу, прилетев в Мадрид. Отдых был испорчен непредвиденными хлопотами — пришлось обращаться в посольство, чтобы оформить документы для возвращения в Россию.

«Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу», — прокомментировала инцидент Чурикова, вернувшись в Москву, где она написала заявление в полицию.

Инна Чурикова известна по ролям в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли» и другим.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве украли сумку с деньгами и ценными вещами у певицы MARUV.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деньги на погребение

Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера

Такума Тани

Миниатюрная японская школьница оказалась 42-летним женатым мужчиной (фото, видео)

Старый Новый год

Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки

машина

Пьяные сотрудники СТО в Киеве разбили Range Rover клиента (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер