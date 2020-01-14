Дочь Анастасии Заворотнюк отмечает день рождения (фото)

Шоу-бизнес

Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна 14 января отмечает день рождения. Девушке исполнилось 24 года. Друзья поздравляют ее в сети. Анна опубликовала в Instagram-сториз праздничные фотографии и поблагодарила за поздравления.

«С тобой мне никогда не бывает скучно, ты как взрывная волна позитива, которая может накрыть с головой весельем. Мне нравится, что у тебя такой легкий характер, и ты умеешь ценить каждую минуту жизни», — написала Анне подруга.

Как отмечает, Анна делиться не стала. По слухам, она собрала друзей в одном из московских клубов. Старшая дочь Заворотнюк давно не была активной в сети и не публиковала новые фото.

Анна потерпела неудачу в бизнесе и была вынуждена закрыть свой магазин одежды.

Напомним, Анастасия Заворотнюк родила Анну и ее брата Майкла в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В 2018 году актриса подарила дочку своему третьему мужу — фигуристу Петру Чернышеву.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Родные делают все возможное, чтобы спасти актрису. Однако они не комментируют состояние Анастасии, порождая тем самым множество слухов.

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