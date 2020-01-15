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Шоу-бизнес

«Доска, два соска»: поклонники раскритиковали фото российской певицы в бикини

2:51 15 января 2020 74
Полина Гагарина
Инф. «ФАКТОВ»

Выпускница «Фабрики звезд» Максима Фадеева, российская певица Полина Гагарина после выступления на новогодних корпоративах отдыхает на Мальдивских островах, куда отправилась вместе с матерью и дочерью.

При этом, не желая отставать от других знаменитостей, Гагарина постоянно радует поклонников снимками с отдыха, выкладывая все новые и новые фотографии на своей персональной странице в социальной сети Instagram.

Однако одна из последних публикаций привлекла внимание подписчиков и посетителей микроблога Полины, вызвав неоднозначные отзывы.

На фото в посте она позирует в бикини, стоя на пляже с ракеткой для настольного тенниса. В комментарии певица отметила, что ей нравится отдых, а пока дочка находится на попечении родительницы, она все время «рубится» в настольный теннис.

«На острове просто фантастический детский клуб, в котором работает замечательная Ольга! Мы это практикуем первый раз, и хочу сказать, что это кайф! Мы с мамой рубимся в теннис, можем спокойно пообедать и поболтать вдоволь! Так что утро и вечер полностью в распоряжении Миюши, а вот днем время для мам», — написала Полина.

Многие поклонники восхитились стройной фигурой Полины: «Полина лучше всех. Самая лучшая», «А у вас фантастическая фигура», «Вид, конечно бомбический», «Пресссс», «Шикарная».

Однако большинство раскритиковало фото, начав задавать вопросы по поводу того, куда делась грудь певицы.

«Сисечки где потеряла!!!», «Досочка», «Одни кости», «Доска, два соска», «Грудь исчезла совсем МАЛЬЧИК…», — высказались возмущенные пользователи.

В то же время, несмотря на критику, пост певицы собрал более 199 тысяч лайков — похоже, многим нравятся девушки именно с такой грудью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре 32-летняя Полина Гагарина заняла третье место в одном из «рейтингов» красоты российских звезд. Поклонников восхитило то, как быстро она пришла в форму после родов и болела за подопечных на музыкальном шоу «Голос».

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