23.88 / 24.18 26.40 / 26.87
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Внука Михалкова обвинили в изнасиловании

15:24 14 января 2020 1060
Никита Михалков с внуком Андреем Баковым
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Скандал вокруг выпавшей из окна квартиры внука Никиты Михалкова Ксении Пунтус набирает обороты. В сети обсуждают несколько версий случившегося. Основная из них — 21-летняя перебрала алкоголя или употребляла запрещенные препараты и сама случайно выпала из окна квартиры на третьем этаже, в которой проживал старший сын Анны Михалковой 19-летний Андрей Баков. Также говорят, что девушку могли выбросить из машины. Не исключают и того, что Ксению специально выбросили из окна. Друзья модели высказывают опасения, что правды так никто и не узнает. Пунтус ничего не помнит. Пока ясно одно — Ксения действительно пришла после вечеринки с Андреем в его квартиру.

Известный актер Стас Садальский считает парня виновником трагедии. Он набросился на Андрея с обвинениями, заявив, что Пунтус была избита и изнасилована. Но представителю звездного семейства это может сойти с рук.

«Не верю, что в этом замешан внук Михалкова… это сделали бесы вражеских спецслужб. Ну, разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Москва гудит…, под окнами многоэтажного дома в одном из дворов Москвы дворник обнаружил девушку. Приехавшие на вызов медики предположили, что за несколько часов до этого она могла выпасть из окна. Ясно дело это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши», — с сарказмом отметил Садальский.

Напомним, Ксения Пунтус была госпитализирована с серьезными травмами, у нее диагностировали ушибы легких, переломы бедра и костей таза, черепно-мозговая травма. Модель находится в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Девушка в сознании, но говорить не может. Рядом с ней находится отец.

Семья Михалковых инцидент не комментирует. Баков удалил свои аккаунты из соцсетей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

Отец лежит на полу, сын стоит рядом

Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

кассовый аппарат

Предпринимателям резко повышают штрафы: сколько придется платить

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер