Внука Михалкова обвинили в изнасиловании

Шоу-бизнес

Скандал вокруг выпавшей из окна квартиры внука Никиты Михалкова Ксении Пунтус набирает обороты. В сети обсуждают несколько версий случившегося. Основная из них — 21-летняя перебрала алкоголя или употребляла запрещенные препараты и сама случайно выпала из окна квартиры на третьем этаже, в которой проживал старший сын Анны Михалковой 19-летний Андрей Баков. Также говорят, что девушку могли выбросить из машины. Не исключают и того, что Ксению специально выбросили из окна. Друзья модели высказывают опасения, что правды так никто и не узнает. Пунтус ничего не помнит. Пока ясно одно — Ксения действительно пришла после вечеринки с Андреем в его квартиру.

Известный актер Стас Садальский считает парня виновником трагедии. Он набросился на Андрея с обвинениями, заявив, что Пунтус была избита и изнасилована. Но представителю звездного семейства это может сойти с рук.

«Не верю, что в этом замешан внук Михалкова… это сделали бесы вражеских спецслужб. Ну, разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Москва гудит…, под окнами многоэтажного дома в одном из дворов Москвы дворник обнаружил девушку. Приехавшие на вызов медики предположили, что за несколько часов до этого она могла выпасть из окна. Ясно дело это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши», — с сарказмом отметил Садальский.

Напомним, Ксения Пунтус была госпитализирована с серьезными травмами, у нее диагностировали ушибы легких, переломы бедра и костей таза, черепно-мозговая травма. Модель находится в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Девушка в сознании, но говорить не может. Рядом с ней находится отец.

Семья Михалковых инцидент не комментирует. Баков удалил свои аккаунты из соцсетей.

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