20 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит сосудистый хирург Александр Боркивец

Здоровье и медицина

— Как выяснить, что отечность тканей связана с состоянием вен?

— Для уточнения диагноза врач назначит специальное УЗИ — дуплексное сканирование вен, — рассказывает врач высшей категории, сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя Министерства Украины Александр Боркивец. — Особенно важно провести это исследование тем пациентам, у кого отеки только на одной ноге. Это может указывать на тромбоз или тромбофлебит. Зимой часто обращаются пациенты, у которых проблемы с венами спровоцированы различными травмами связок, мышц, возникшими, например, при катании на лыжах или коньках, либо из-за падения в гололед. Человек лечит травму, которая сопровождается отечным синдромом, не подозревая, что в глубоких венах образуются тромбы. Если тромбоз пропустить, возрастает риск тромбоэмболии — закупорки легочной артерии. Особенно опасен крупный тромб, при котором возникает одышка, резкое понижение давления вплоть до остановки сердца. Небольшие тромбы могут вызвать воспаление легких.

— Почему возникает варикозное расширение вен?

— Склонность к нарушению передается по наследству. Если известно, что у родителей, бабушек-дедушек были проблемы с венами, нужно обязательно об этом рассказать семейному врачу, пройти дуплексное сканирование венозных сосудов. Но важно знать, что развивается варикозное расширение вен обычно под воздействием внешних факторов, например, чрезмерной физической нагрузки. Поэтому тем, кому приходится постоянно поднимать тяжести, а также подолгу работать стоя или сидя, нужно быть бдительными и при первых признаках заболевания обращаться к врачу. В группе риска — люди, имеющие лишний вес, беременные женщины, у которых отеки появляются чаще.

Можно ли остановить варикоз на ранней стадии? В каких случаях нужно удалять расширенные вены? Как избавиться от трофических язв на голени? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 20 января, с 17:00 до 18:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит сосудистый хирург Александр Николаевич Боркивец. Звоните в редакцию с 17:00 до 18:00 по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на адрес электронной почты [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 30 января

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», контрастный душ и массаж голеней помогают бороться с варикозом и отеканием ног.



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