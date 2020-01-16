Скандалы с прослушкой в Украине: как это было

Политика

Скандал из-за записей разговора премьер-министра Алексея Гончарука с руководством Нацбанка и министрами экономического блока набирает обороты. Первые записи с совещания в Кабмине, которое состоялось в середине декабря, в сеть слили вечером 15 января. На следующий день, 16 января, последовало продолжение того, как чиновники перед встречей с президентом Зеленским обсуждают экономические вопросы. При этом Гончарук называет себя «полным профаном в экономике», упрекает Зеленского в «очень примитивном понимании экономических процесов» и пытается обьяснить, почему укрепляется курс гривни. После обнародования записей Гончарук в отставку не подал, заявив, что и далее будет бороться с коррупцией во власти, но и не подтвердил, что записи достоверные. Также до сих пор не известно, кто и как записывал совещание, а затем слил его фрагменты (или скомпилировал?) в сеть. Примечательно, что в истории Украины это уже не первая подобная история политической борьбы с использованием прослушки. Предлагаем вспомнить наиболее громкие скандалы, связанные с этим.

Первым громким событием такого рода стал так называемый «кассетный скандал», развившийся вокруг президента Леонида Кучмы. 28 ноября 2000 года в Верховной Раде лидер Соцпартии Александр Мороз обнародовал аудиозапись якобы разговора Леонида Кучмы с тогдашним главой МВД Юрием Кравченко о необходимости устранения журналиста Георгия Гонгадзе, который бесследно исчез 16 сентября того же года. Как выяснилось впоследствии, Морозу запись передал бывший майор Государственной охраны Николай Мельниченко, утверждавший, что его диктофон лежал под диваном в кабинете президента длительное время. После обнародования так называемых записей Мельниченко последовал грандиозный скандал, спровоцировавший политический кризис в Украине и массовые акции протеста. Но Леонид Кучма досрочно не ушел в отставку. Подлинность же записей Мельниченко до сих пор не подтверждена.

Летом 2007 года в сети появилась запись якобы телефонного разговора Юлии Тимошенко с президентом Виктором Ющенко, в ходе которого глава государства упрекал Тимошенко в неуважении к нему и намерении занять его пост. Экс-премьер опровергла подлинность записи, заявив, что все это лишь «грязные предвыборные технологии».

В декабре 2016 года в интернете появилась запись разговора двух человек, голоса которых приписывали народным депутатам Александру Онищенко и Олесю Довгому. Аудиозапись обнародовал сам Онищенко, скрывающийся до сих пор за рубежом. С Довгим он обсуждал возможность своего возврата в Украину в обмен на передачу компрометирующих тогдашнего президента Петра Порошенко записей разговоров с Онищенко. Он утверждал, что писал свои беседы на диктофон, встроенный в наручные часы. Сделка, судя по всему, не состоялась. Александр Онищенко, которого в Украине подозревают в госизмене, все еще находится за рубежом, а его аудиокомпромат периодически появляется сети.

В декабре 2017 года Генпрокуратура обнародовала запись телефонного разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с беглым младоолигархом Сергеем Курченко. В ходе беседы Саакашвили предлагал скрывающемуся в России бизнесмену из орбиты Януковича сотрудничество, в частности, финансирование протестных акций против президента Порошенко. Подлинность голосов на аудиозаписи не подтверждена.

В апреле 2018-го в скандал с прослушкой попал глава Специализированной антикоррупционной прокурутра Назар Холодницкий. НАБУ обнародовала запись из его кабинета. Холодницкий обещал разобраться с некоторыми уголовными делами. Однако расследование коллег в отношении Холодницкого ничем не закончилось.

В ноябре 2019-го бывший нардеп фракции «Слуга народа» Антон Поляков слил в сеть запись разговора депутатов (а точнее, мужчина на записи представился Юрием Корявченковым, он же «Юзик» из «95 квартала») и начальником полиции Кривого Рога. Участники беседы среди прочего обсуждали, кто и как будет контролировать город, упоминали, что «у них за спиной президент» и прочее. Данный скандал с прослушкой завершился отставкой замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, карьерный рост которой обсуждали фигуранты «пленок Полякова».

19 ноября 2019 года по сети разлетелся ряд записей якобы из кабинета директора ГБР Романа Трубы. Речь шла об уголовных делах против украинских чиновников. В частности, о деле Супрун, о том, что во время приезда МВФ не стоит трогать Приватбанк, обсуждались закупки для армии и упоминались интересы Коломойского. Также на записях упоминается, что дела Порошенко находятся под контролем Андрея Богдана. Нет подтверждения, что эти записи правдивы, но опять же, некоторые источники подтверждают их подлинность.

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