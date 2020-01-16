Внука Михалкова допросили в связи с трагедией с моделью

Шоу-бизнес

Внука российского режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова, из окна квартиры которого выпала модель Ксения Пунтус, вызвали на допрос к следователю. 19-летний звездный наследник в беседе с правоохранителями подтвердил первоначальную версию — он не знает, что произошло в его квартире, поскольку был пьян и крепко спал. О падении Ксении он узнал, когда модель уже нашли в кустах под его домом, в дверь ему позвонил участковый. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отвечать на вопросы журналистов, ожидавших Бакова возле Следственного комитета России, парень отказался.

Тем временем, Пунтус пришла в себя. Говорит, что после посиделок в баре они с Андреем пришли в его квартиру. Парень лег спать, а она открыла окно и села на подоконник, потеряла равновесие и свалилась вниз. Претензий к Бакову она якобы не имеет.

В сети мало верят в эту версию, считая, что правду так никто и не узнает.

А актер Станислав Садальский считает, что внук Михалкова может быть причастным к избиению и изнасилованию девушки.

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