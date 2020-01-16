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Внука Михалкова допросили в связи с трагедией с моделью
Внука российского режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова, из окна квартиры которого выпала модель Ксения Пунтус, вызвали на допрос к следователю. 19-летний звездный наследник в беседе с правоохранителями подтвердил первоначальную версию — он не знает, что произошло в его квартире, поскольку был пьян и крепко спал. О падении Ксении он узнал, когда модель уже нашли в кустах под его домом, в дверь ему позвонил участковый. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отвечать на вопросы журналистов, ожидавших Бакова возле Следственного комитета России, парень отказался.
Тем временем, Пунтус пришла в себя. Говорит, что после посиделок в баре они с Андреем пришли в его квартиру. Парень лег спать, а она открыла окно и села на подоконник, потеряла равновесие и свалилась вниз. Претензий к Бакову она якобы не имеет.
В сети мало верят в эту версию, считая, что правду так никто и не узнает.
А актер Станислав Садальский считает, что внук Михалкова может быть причастным к избиению и изнасилованию девушки.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.