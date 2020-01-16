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Украина

Водой запасаться не стоит: в ПЦУ разъяснили, смывает ли грехи купание на Крещение

20:33 16 января 2020 91
крещение
Инф. «ФАКТОВ»

В связи с приближением праздника Крещения Православная церковь Украины решила прояснить свое отношение к популярному обряду окунания в прорубь. В ПЦУ говорят, что у Церкви нет каких-то правил по поводу этого обряда, такие заплывы — личный выбор каждого верующего. Главное в этот день — помнить о сути праздника Крещения.

Церковь просит не подменять купанием в проруби молитву и исповедь: «Возлюбленные братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не „освобождает“ от грехов. Очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более — с предрассудками или суеверием».

«Погружение в прорубь никогда не заменит таинства исповеди и причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех — это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией», — подчеркивают в ПЦУ.

Что касается других популярных обычаев — обливания и запасания водой, то к ним у ПЦУ тоже есть замечания.

«На Крещение нет нужды просить священника „побрызгать больше“… Нет необходимости запасаться водой в огромных бидонах или канистрах… Не от количества воды зависит святость и степень полученных даров Божественной благодати, а от того, как вы приближаетесь к Господу, от вашего образа жизни, ваших изменений в душе, веры, ваших дел», — подытожили представители Церкви.

Напомним, ранее свое слово по поводу Крещенских купаний сказали врачи: окунание в прорубь без подготовки может закончиться инсультом или холодовой остановкой сердца. Важно воздержаться от зимних купаний тем, кто точно знает о своих хронических заболеваниях.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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