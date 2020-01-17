Украина

Отставка Гончарука: почему Зеленский ее не подпишет

Президент Украины Владимир Зеленский, получивший от премьер-министра Алексея Гончарука заявление об отставке, не будет подписывать этот документ, передает «УНН».

Как сообщила представитель правительства в Верховной Раде Украины Елена Шуляк, президент может рассмотреть заявление и подать представление в парламент.

«Для того, чтобы снять все вопросы, касающиеся доверия, уважения к президенту, Алексей принял такое решение написать заявление. Он считает себя частью… президентской большой команды и он принял такое решение… Конечно Владимир Зеленский может рассмотреть это заявление и подать представление уже непосредственно на парламент. Конечно, он не будет подписывать это заявление», — заявила Елена Шуляк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политический журналист Юрий Смирнов считает, что заявление об отставке Гончарука может быть частью «информационной волны», обращая внимание на слаженную реакцию как Офиса президента, так и руководства парламентской фракции президентской партии.

Кстати, после слива в сеть аудиозаписей, якобы сделанных на совещании у премьер-министра, народные депутаты Максим Бужанский и Александр Дубинский подстрекали своих коллег по фракции «Слуги народа» выразить недоверие Алексею Гончаруку, но за его отставку нашлось лишь 10 голосов.

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