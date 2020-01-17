Джорджио Армани: «Дизайнером я стал случайно, ведь мечтал быть медиком»

Стиль жизни

Джорджио Армани по праву считается одним из самых влиятельных и успешных дизайнеров в мире. В этом году его компании Giorgio Armani исполняется 45 лет. Сегодня это могущественная империя, которая включает в себя не только пошив и продажу мужской и женской одежды, но также выпуск косметики, аксессуаров, смартфонов, мебели, сеть дорогих отелей и элитных жилых комплексов. Различные подразделения компании представлены и успешно работают почти в 40 странах мира. И всей этой империей, насчитывающей более 8 тысяч сотрудников, руководит один человек — 85-летний Джорджио Армани. Он сам любит, когда его называют мистер Армани. Миланцы с уважением и любовью величают его Король Джорджио. Американский журнал Forbes оценил в 2019 году личный капитал Армани в 8,5 миллиарда долларов. В списке самых богатых людей в мире дизайнер занимает 173-е место. В Италии — четвертое место. Он богаче Сильвио Берлускони, Пьеро Феррари, семьи Бенеттон, Миуччи Прада. При этом Армани крайне редко дает интервью. А уж в свой дом в Милане и вовсе не пускает представителей СМИ. Недавно он неожиданно сделал исключение и согласился принять у себя британскую журналистку Джейн Макфарленд. Возможно, его решение было связано с тем, что в начале декабря 2019 года Британский совет моды вручил Армани почетную премию за выдающиеся достижения в области моды и дизайна. Церемония награждения прошла в Лондоне и собрала множество знаменитостей из разных стран. Среди участников были кинозвезды, являющиеся постоянными клиентками Армани на протяжении целого ряда лет. Эксклюзивное право на публикацию этого интервью в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People. Макфарленд признается, что была крайне взволнована выпавшей ей возможностью побывать дома у Армани и поговорить с ним. Вот как журналистка описывает свои впечатления от этого визита. «Не могу поверить, что мне предоставили аудиенцию у самого Джорджио Армани! Для нас, британцев, это все равно что получить приглашение на чаепитие к Елизавете II. Или взять интервью у герцогини Сассекской Меган Маркл. Армани редко общается с журналистами, а с британскими — особенно. Я очень волнуюсь. Оказалось, что он плохо говорит по-английски. Общаться будем через переводчика. Это Анушка Богези, его ассистентка, правая рука во всех вопросах… А вот и она! Встречает меня в особняке Армани. Одета элегантно, конечно, все от Armani, живая реклама. Приносит извинения, просит немного подождать — мистер Армани завтракает. Конечно, я подожду. У меня есть время осмотреться. Первое, что бросается в глаза, — многочисленные статуэтки различных животных. От пантер до рептилий. Разные по стилю и размеру. Они повсюду. Анушка замечает немой вопрос в моих глазах. Мистер Армани любит животных, объясняет она. В его втором доме, который расположен в часе езды от Милана, даже есть небольшой зоопарк. У входа в особняк припаркован Bentley. Обратила внимание и на множество камер наружного наблюдения. Внутри, кроме статуэток животных, впечатлил интерьер. Своими многочисленными удобными диванами, лестницами и потайными углами, из которых выныривают вежливые слуги, особняк напоминает роскошный отель. Очевидно, что над всем этим работал лично Армани. У него два таких отеля. Всего же сеть должна включать семь гостиниц класса люкс. Один из отелей находится неподалеку. Тут же, через дорогу, главный офис компании Armani, кафе Emporio Armani и концептуальный магазин на Via Manzoni. В Милане вы натыкаетесь на логотип Armani повсюду. Даже на одном из ангаров аэропорта Линате красуются эти огромные буквы. Армани — самый влиятельный человек в городе. Им гордятся, его любят, им восхищаются. Американцы о таких, как Армани, говорят self-made — сам себя сделал. И это сущая правда. Об этом и о многом другом мне не терпится поговорить с хозяином дома. А вот и он — собственной персоной. Джорджио Армани спускается по одной из лестниц. В свои 85 он выглядит прекрасно — строен, подтянут, идеальный загар, короткие, полностью седые волосы. Одет в белые кроссовки, синие удобные брюки и такого же цвета кашемировый пиджак. С его появлением сразу становится ясно, кто теперь доминирует в помещении. Именно о таких говорят: альфа-самец. В Милане девять утра, а он уже раздает распоряжения своим подчиненным. Армани говорит тихо, не повышая тон, но его приказы звучат твердо. И я понимаю, что никогда в жизни не захочу стать человеком, который рискнет не выполнить его повеление…"

«Я люблю работать. Именно это позволяет мне поддерживать форму, сохранять здоровье»

— Доброе утро, Анушка! Доброе утро, Джейн! Вы уже здесь…

— Да, мистер Армани! Доброе утро! Мы можем начинать?

— Я бы предпочел переместиться в мой офис, если не возражаете. Мне еще предстоит сегодня много работать. Мы готовим первый показ в этом сезоне. Офис совсем рядом. Там я чувствую себя счастливым. Лучшее место для меня. Только там у меня появляются удачные идеи, формируются и материализуются. Все, что я делаю в офисе, становится реальным. Это невероятное чувство. Оно всякий раз наполняет меня энергией и адреналином.

— Позвольте сделать вам комплимент: выглядите прекрасно!

— Спасибо. Мне действительно приятно это слышать, потому что десять лет назад меня свалил гепатит. Благодаря врачам удалось справиться с болезнью и вернуть былую форму. Но это уже была моя личная заслуга.

— Откроете секрет?

— Каждый день делаю физические упражнения. Это очень важно. Строжайшая диета. Это второе. Разрабатываю ее вместе с моим шеф-поваром. Потом он готовит. Принимать пищу предпочитаю в одиночестве. Третье — свежий морской воздух. К счастью, имею возможность дышать им часто. У меня есть виллы в Форте-деи-Марми (курорт в Тоскане. — Ред.), Сен-Тропе (курорт на Лазурном берегу во Франции. — Ред.) и на острове Пантеллерия (находится в Сицилийском проливе. — Ред.). Да, еще есть вилла на Антигуа. Я обычно провожу там Рождество. Люблю плавать на яхте. Каждый год отправляюсь на ней в круиз. И все же главный секрет не в этом. Он очень прост. Я люблю работать. Именно это позволяет мне поддерживать форму, сохранять здоровье. Весь свой бизнес веду самостоятельно. Никаких акционеров, собраний, отчетов. Есть я и мои ассистенты. Это профессионалы. Например, Анушка. Раньше она работала на дом Saint Laurent. Я долго ее убеждал перейти ко мне. И мне это удалось. Но все руководящие посты в компании занимаю я. И не просто занимаю, а выполняю все обязанности.

В часе езды от Милана у Армани есть двухэтажный дом с частным зоопарком

— Возможно, наверстываете упущенное время? Ведь вы основали свою компанию, когда вам было уже 40 лет, так?

— Не знаю, может быть, вы правы. Я действительно стал дизайнером не сразу. Скажу больше, это произошло случайно. Сначала учился медицине. Сам выбрал эту профессию. Но спустя два года вдруг понял: не мое. Учебу в Миланском университете бросил. Устроился на работу в универмаг La Rinascente. Сначала меня взяли в качестве человека, который надевал одежду на манекены в витринах. Потом быстро повысили — поручили производить закупки мужской одежды. Именно тогда у меня возникло желание самому шить костюмы для мужчин. Я видел, какие ужасные неудобные вещи мы часто предлагаем нашим покупателям. Это было невыносимо. И я решил остаться в мире моды, но уже в другом качестве. Не продавца, а производителя. Пошел в ученики к Нино Черрути. Работал у него, потом у других известных модельеров. И только набравшись опыта, рискнул открыть собственное дело.

— История гласит, что убедил вас в этом ваш друг Серджио Галеотти…

— Да, он стал для меня верным другом, партнером. Без него я вряд ли смог бы добиться такого успеха. В июле 1975 года мы открыли в Милане компанию Giorgio Armani S.p.A., а в октябре была представлена моя первая коллекция мужской одежды. За ней последовала и первая коллекция женской одежды. Увы, Серджио умер в 1985 году, проблемы с сердцем. Мне его очень не хватает…

«Хорошая одежда должна служить долго»

— Тем не менее вы продолжаете работать и сегодня, спустя столько лет.

— Я уже говорил, что работа для меня крайне важна. Как и прежде, хочу одевать реальных людей, понимать и удовлетворять их потребности в одежде. Да, моя компания сегодня занимается многими вещами — отели, кафе, косметика, мебель. Но одежда лично для меня остается важнейшим направлением. Мир моды сильно изменился за те 45 лет, что я им плотно занимаюсь. Изменилась сама система. Она заставляет нас, дизайнеров, представлять миру что-то новое каждые шесть месяцев. Темп все ускоряется и ускоряется. Не все с ним справляются. Скорости стали уже тревожно опасными. И мне это не очень нравится. Я призываю всех помнить о том, что мы, дизайнеры, работаем прежде всего для того, чтобы люди носили оригинальную, удобную, красивую одежду. При таком темпе это вряд ли возможно.

— Но потребитель требует все новых и новых вещей!

— Думаю, это ошибочное мнение. Оно искусственно культивируется системой потребления. Людей убеждают в том, что им необходимо постоянно покупать новые вещи. На самом деле хорошая одежда должна служить долго. Вам нравится мой пиджак?

— Очень.

— А вы знаете, что это модель 1980 года?

— Серьезно?

— Абсолютно. Этот пиджак я придумал для Ричарда Гира. Я был дизайнером костюмов на съемках фильма «Американский жиголо». Картина стала культовой. Гир превратился в кинозвезду. А о Джорджио Армани заговорил весь Голливуд. Но вы сами сказали, что пиджак смотрится великолепно. А ведь его никак не назовешь модным, если строго следовать современным правилам. Мне очень нравится, что Кристин Скотт-Томас (известная британская актриса, снималась в фильмах «Четыре свадьбы и одни похороны», «Легкое поведение». — Ред.) может снова надеть платье от Armani спустя 17—18 лет после его премьеры. Мы с ней знакомы много лет. Впервые я предложил ей рекламировать мои коллекции в 2003 году. Кристин оставляет из каждой коллекции себе один-два наряда. И носит их с удовольствием.

А ее соотечественница Кейт Уинслет (британская актриса, звезда фильма «Титаник». — Ред.) призналась однажды, что просто ненавидит негласное правило, запрещающее кинозвездам появляться в одном и том же платье несколько раз. Кейт говорит, что элегантность Armani не выходит из моды. Она чувствует себя уверенно на красной дорожке только в моих платьях. Недавно сказала мне, что ее дочь уже положила глаз на парочку из них и велела ей сохранить эти платья до того момента, когда вырастет и сама сможет их надеть.

«Я первый дизайнер, который отказался использовать в своих коллекциях натуральный мех и кожу»

— У вас давно сложились хорошие отношения с голливудскими звездами.

— О да! Я был первым из дизайнеров, кто начал приглашать кинозвезд участвовать в модных показах, а также в рекламных кампаниях. Затем это стало общей стратегией. Мои наряды в разные годы демонстрировали Джулия Робертс, Кейт Уинслет, Кейт Бланшетт. Конечно, наша легендарная Софи Лорен! И все они поддерживают со мной дружеские отношения на протяжении многих лет. С Лорен мы дружим, наверное, больше полувека.

— Именно поэтому Робертс и Бланшетт приняли участие в церемонии вручения премий Британского совета моды в декабре?

— Мне было приятно снова увидеть этих прекрасных женщин.

Почетную премию Британского совета моды Джорджио Армани получил из рук голливудских звезд Кейт Бланшетт и Джулии Робертс. Фото Getty Images

— Но ваша сестра утверждает, что у вас нет друзей.

— Розанна ошибается. Просто я не афиширую свои дружеские связи. Стараюсь вообще не рассказывать о себе и своей личной жизни. На самом деле я дружу со многими замечательными людьми. Поводом для знакомства с ними была и остается моя дизайнерская деятельность. Я делал костюмы для ряда известных фильмов. Одевал многих знаменитых спортсменов, целые команды, клубы, например, лондонский футбольный клуб «Челси». Нет, я не шил для них спортивную форму. Это всегда были костюмы, в которых спортсмены появлялись на различных публичных мероприятиях.

Дружу с Дэвидом Бекхэмом и его очаровательной супругой Викторией. С Андреем Шевченко. Он прекрасный друг и бизнес-партнер. У меня много друзей среди музыкантов. Я шил сценические костюмы для двух турне Леди Гаги. С Эриком Клэптоном мы дружим едва ли не столько же лет, как с Софи Лорен. Видите эту картину? Это Матисс. Подлинник. Мне ее подарил Клэптон. Эрик сказал, что эта картина никогда не устареет, как и костюмы от Armani.

— В числе друзей вы назвали очень многих известных людей. Но не прозвучало имя ни одного из ваших коллег. Вы были знакомы с Карлом Лагерфельдом? Какие у вас отношения с Миуччей Прада?

— Просто знакомство. Это нельзя назвать дружбой. Как я уже говорил, в мир моды я пришел извне. А они фактически родились в нем.

Одним из своих друзей знаменитый итальянский дизайнер называет Андрея Шевченко. Фото Getty Images

— Анушка сказала, что вы очень любите животных.

— Это сущая правда. Я был первым дизайнером, который отказался использовать в своих коллекциях натуральный мех и кожу. Уверен, что это правильно. Сейчас я вас познакомлю с моими любимцами. Это Мерлино, черный дрозд. Он умеет разговаривать. Сейчас молчит, потому что не знает вас. Но, думаю, минут через пять начнет болтать. А вот эта милая парочка — мои коты. Знакомьтесь — Ангел и Мари. Та еще парочка. Путешествуют со мной из дома в офис и обратно.

«Всегда мечтал войти в историю как человек, сумевший помочь людям одеваться элегантно и удобно»

— Как вы отнеслись к тому, что Британский совет моды вручил вам почетную премию?

— С благодарностью. А как же еще? Это весьма престижная награда. И мне было лестно ее получить. Это свидетельство того, что мои усилия оценили. Я всегда мечтал войти в историю как человек, сумевший помочь людям одеваться элегантно и вместе с тем удобно. Это правило остается неукоснительным для меня и сегодня.

— Вы лично присутствовали на церемонии. Любите посещать подобные мероприятия?

— Признаюсь честно, не очень. Но это важная часть моей работы. Друзья говорят, что я неплохой актер. У меня получается создать впечатление того, что мне доставляет удовольствие появляться на церемониях и прочих торжественных мероприятиях. На самом деле я бы с большим удовольствием провел этот вечер у себя дома, посмотрев по телевизору хороший фильм или сериал.

— Я обратила внимание на огромный телевизор у вас в гостиной.

— Да, но смотрю я либо спортивные состязания, либо, как уже сказал, сериалы и кино. Новости меня мало интересуют. Из спортивных люблю баскетбол и футбол.

— А какие фильмы вам нравятся?

— Все, что связаны с королевскими семьями. Меня они особенно захватывают. Вчера закончил просмотр «Екатерины Великой» с Хелен Миррен.

— А «Корону» смотрели? (Популярный британский сериал о жизни королевы Елизаветы II. — Ред.)

— Конечно! Очень интересный сериал. Британскую королеву все знают, но какая она на самом деле, люди могут только предполагать. Такие сериалы дарят возможность представить себе, как живут королевские семьи. Это иллюзия высшей пробы. Людям нравится такое. И я не исключение.

— Вы лично знакомы с кем-то из членов британской королевской семьи?

— Был знаком с принцессой Дианой. Ей нравились наши жакеты.

— Мистер Армани, а чьи это фотографии стоят у вас на столе?

— Это моя мама. Ее звали Мария. Мой брат Серджио, сестра Розанна и я. Один из немногих снимков, где мы изображены все вместе. Мы жили бедно, но посмотрите, как одета мама. Как она одевала нас. Очень стильно. До сих пор не понимаю, как это ей удавалось.

— Учитывая ваше влияние, можно ли вас назвать крестным отцом итальянской моды?

— Звучит несколько самоуверенно. Но, возможно, вы правы.

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Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Jane McFarland/The Sunday Times/The Interview People)



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