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В СБУ уточнили, сколько украинцев остаются в плену у боевиков на Донбассе
После обмена пленными 29 декабря 2019 года, когда в Украину с оккупированных территорий Донбасса передали 76 человек, в плену у боевиков остаются 184 человека.
Об этом «Радио Свобода» сообщили в Службе безопасности Украины. Таковы данные на понедельник, 20 января 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что среди украинцев, вернувшихся домой в рамках обмена, не было ни одного крымского татарина и украинца из аннексированного Крыма, которых бросили в тюрьмы.
По этому поводу в представительстве президента в АРК заявили, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения.
А пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель после телефонных переговоров Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным сообщила, что во время беседы обсуждался вопрос начала очередных переговоров по обмену пленными в январе 2020 года.
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