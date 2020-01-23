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Шоу-бизнес

Жизнь британской королевской семьи превратят в мультсериал (фото)

11:49 23 января 2020 105
Персонажи мультсериала
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американский кабельный телеканал HBO создаст комедийный мультипликационный сериал о жизни королевской семьи. Он будет называться «Принц». Главным героем выступит шестилетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Джордж, будущий король Великобритании.

Сценаристом и продюсером шоу выступит американский продюсер и писатель Гари Джанетти, который известен мемами о членах семьи Елизаветы II. Он также сам озвучит Джорджа. Принца Гарри будет озвучивать Орландо Блум, Меган Маркл — Кондола Рашал, Кейт Миддлтон — Лючи Панч. Звезда фильма «Богемская рапсодия» Том Холландер, как пишет издание Daily Express, возьмет на себя сразу две роли — принца Чарльза и принца Филиппа.

«Я восторге от того, что работаю на HBO Max и делаю для них еще один сериал о семье, безжалостно борющейся за трон», — сказал Джанетти, намекая на популярный сериал «Игра престолов».

HBO Max — будущий стриминговый сервис, запуск которого состоится весной этого года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец Меган Маркл дал новое скандальное интервью, в котором заявил, что его дочь и зять «опошляют монархию».

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