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Жизнь британской королевской семьи превратят в мультсериал (фото)
Американский кабельный телеканал HBO создаст комедийный мультипликационный сериал о жизни королевской семьи. Он будет называться «Принц». Главным героем выступит шестилетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Джордж, будущий король Великобритании.
Сценаристом и продюсером шоу выступит американский продюсер и писатель Гари Джанетти, который известен мемами о членах семьи Елизаветы II. Он также сам озвучит Джорджа. Принца Гарри будет озвучивать Орландо Блум, Меган Маркл — Кондола Рашал, Кейт Миддлтон — Лючи Панч. Звезда фильма «Богемская рапсодия» Том Холландер, как пишет издание Daily Express, возьмет на себя сразу две роли — принца Чарльза и принца Филиппа.
«Я восторге от того, что работаю на HBO Max и делаю для них еще один сериал о семье, безжалостно борющейся за трон», — сказал Джанетти, намекая на популярный сериал «Игра престолов».
HBO Max — будущий стриминговый сервис, запуск которого состоится весной этого года.
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