Здоровье и медицина

Ребенок стал жертвой гриппа в Днепре

В Днепре от гриппа умер мальчик возрастом 2,5 года — это первая в городе жертва нынешнего эпидсезона. В Украине уже закрыли на карантин первые школы.

Как сообщает «24 канал», 20 января ребенок заболел вирусом гриппа А. Ему диагностировали тяжелую молниеносную форму гриппа, спасти мальчика не удалось.

С начала нынешнего эпидемиологического сезона в Украине от гриппа умерли уже 11 человек. Никто из них не имел прививки от вируса.

Ранее «ФАКТЫ сообщали, что в Житомире с 27 января по 5 февраля временно приостановили образовательный процесс. Это касается всех средних школ, 1−4 классов учебно-воспитательных комплексов, музыкальных, художественных и детско-юношеских спортивных школ. Причиной карантина стала эпидемия ОРВИ.

Фото: ura. news

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