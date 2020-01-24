- 14:09 Внезапная смерть девочки в школе: стала известна причина трагедии на Полтавщине
- 14:08 Был период, когда я пил беспробудно. Хотел бы изменить эту часть моей жизни, — Энтони Хопкинс
- 14:07 Татьянин день: красивые поздравления и открытки
- 14:06 Крыша завода обрушилась прямо на людей: фото жуткого ЧП в России
- 14:03 Льготные кредиты для предпринимателей: Кабмин принял решение
- 13:45 «Нужно показывать достижения»: в России школьницу заставили исправить правдивый рисунок о ветеране войны
- 13:36 Ксению Собчак в купальнике назвали страшненькой подружкой
- 13:32 Умер прошлогодний чемпион «Дакара», разбившийся на трассе
- 13:31 Китайский коронавирус: врач оценила возможность заражения через посылки с AliExpress
- 13:29 Революции и скандалы: чем грозит Новый год в новолуние
- 13:17 Грабили фермеров: под Одессой накрыли банду, возглавляемую полицейскими
- 13:16 «Могут согласовать в любой момент»: в Кремле сделали заявление о новой встрече Зеленского и Путина
Ребенок стал жертвой гриппа в Днепре
В Днепре от гриппа умер мальчик возрастом 2,5 года — это первая в городе жертва нынешнего эпидсезона. В Украине уже закрыли на карантин первые школы.
Как сообщает «24 канал», 20 января ребенок заболел вирусом гриппа А. Ему диагностировали тяжелую молниеносную форму гриппа, спасти мальчика не удалось.
С начала нынешнего эпидемиологического сезона в Украине от гриппа умерли уже 11 человек. Никто из них не имел прививки от вируса.
Ранее «ФАКТЫ сообщали, что в Житомире с 27 января по 5 февраля временно приостановили образовательный процесс. Это касается всех средних школ, 1−4 классов учебно-воспитательных комплексов, музыкальных, художественных и детско-юношеских спортивных школ. Причиной карантина стала эпидемия ОРВИ.
Фото: ura. news
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...