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Здоровье и медицина

В Житомире школы и детсады закрывают на карантин

20:16 23 января 2020 229
Карантин
Инф. «ФАКТОВ»

В Житомире с 27 января временно приостанавливают образовательный процесс во всех средних школах, 1−4 классах учебно-воспитательных комплексов, в детско-юношеских спортивных, а также музыкальных и художественных школах. Напомним, ранее противоэпидемический карантин объявили в Кировоградской области, а в Киеве организовали для всех желающих бесплатную экспресс-диагностику.

В соответствии с решением Житомирской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, карантин продлится до 5 февраля.

Решение мотивировано ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, — сообщили в пресс-службе городского совета.

Тем временем Минздрав сообщил, что за неделю с 13 по 19 января диагноз ОРВИ был поставлен 142 тысячам человек, из которых 60,3% - дети. Также подтверждено, что с начала эпидемического сезона уже зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа. Ни один умерший привит против гриппа не был.

Отметим, что параллельно в Украине зарегистрировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа А субтипа H5. Вирус выявлен на промышленном предприятии «Хутор» в Винницкой области.

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